استراتيجية نوعية للتعليم الطبي في دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

شرعت هيئة الصحة بدبي في إعداد استراتيجية نوعية للتعليم الطبي، تواكب المستجدات العالمية والمتطلبات المستقبلية، التي من شأنها زيادة قدرة وكفاءة الكوادر الطبية والطبية المساندة، وتكفل في الوقت نفسه تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير والأصول المهنية المتقدمة.

وقال المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، إن القطاع الصحي في الدولة يشهد تطوراً لافتاً، وإن المؤسسات التعليمية من الجامعات والكليات المتخصصة، قطعت شوطاً مهماً على المستوى الأكاديمي، غير أن مقتضيات الوضع الراهن والتغييرات التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة والساحة الصحية العالمية، تحتم إعداد استراتيجية متكاملة للتعليم الطبي، تراعي متطلبات التدريب والاحتياجات الأساسية للأطباء، وتراعي كذلك اختلاف التخصصات والمدارس الطبية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، أمس، لمناقشة مسارات إعداد استراتيجية التعليم الطبي، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين وممثلي الأطراف المعنية والشريكة للهيئة.