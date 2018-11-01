«الصحة» تحذّر من وسيلة لتحسين النظر تهدد قرنية العين

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لممارسي الرعاية الصحية، للتحذير من استعمال وسيلة طبية لتحسين النظر، قد تؤدي إلى ضباب الرؤية، كما حذرت من تشغيلة دوائية لمنتج غير مسجل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، موضحة أن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء، لافتة إلى أنه حرصاً على سلامة المرضى ارتأت ضرورة تحذير المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إن وُجد أي من هذه المنتجات لديهم.

وقالت مديرة إدارة الدواء في الوزارة، الدكتورة رقية البستكي، إن التعميم الذي أصدرته الوزارة، جاء بناء على التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية حول الوسيلة الطبية Raindrop Near Vision Inlay، التي تزرع في العين بعملية جراحية لتحسين الرؤية، بديلاً عن النظارات والعدسات اللاصقة، وذلك لأن الأشخاص الذين يخضعون لاستخدام هذه التقنية، معرضون لخطر الإصابة بتضخم القرنية، ما يمكن أن يؤثر في الرؤية الواضحة ويسبّب ضباب الرؤية.

وبناء عليه، نوصي جميع ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الاحتياطات التالية، إن توافر الجهاز لديهم، بعدم استخدام هذه الوسيلة، والاتصال بالشركة المنتجة حول إعادة أي منتج غير مستخدم، ومراقبة المرضى الذين تم زرع الجهاز لهم واتخاذ العلاجات اللازمة. وفي سياق آخر، أفادت البستكي بأن الوزارة تلقت تحذيراً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الطبي LOBET 100mg; 20ml Ampoule للشركة المصنعةSamarath Life Sciences Pvt.Ltd، الذي يعالج ارتفاع ضغط الدم، وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بخصوص سحب تشغيلة رقم (ILBLB2707) للمستحضر، بسبب مشكلة في الجودة.

الدكتورة رقية البستكي:

«مستخدمو هذه التقنية معرّضون للإصابة بضباب الرؤية».