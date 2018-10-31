"الصحة" تحذّر من استعمال وسيلة طبية تُزرع في العين

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لممارسي الرعاية الصحية للتحذير من استعمال وسيلة طبية لتحسين النظر وتحذّر من تشغيلة دوائية لمنتج غير مسجل لعلاج ارتفاع ضغط الدم علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة ضرورة تحذير المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت أي من هذه المنتجات لديهم.

وقالت مدير إدارة الدواء في الوزارة الدكتورة رقية البستكي إن التعميم الذي صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جاء بناء على التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول الوسيلة الطبية Raindrop Near Vision Inlay من انتاج شركة RVO 2.0 ; Optics Medical، والتي تزرع في العين بعملية جراحية لتحسين الرؤية وكبديل للنظارات والعدسات اللاصقة، وذلك لأن الأشخاص الذين يخضعون لعملية زرع الجهاز Raindrop Near Vision Inlay معرضون لخطر الإصابة بتضخم القرنية، والذي يمكن أن يؤثر على الرؤية الواضحة ويسبب ضباب الرؤية.

وبناء عليه نوصي جميع ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الإحتياطات التالية إن توفر الجهاز لديهم؛ عدم زرع الجهاز Raindrop Near Vision Inlay، والإتصال بالشركة المنتجة حول إعادة أي منتج غير مستخدم، ومراقبة المرضى الذين تم زرع الجهاز لهم واتخاذ العلاجات اللازمة.

وفي سياق آخر أشارت د رقية إلى تحذير ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الطبي LOBET 100mg; 20ml Ampoule للشركة المصنعة Samarath Life Sciences Pvt.Ltd، الذي يعالج ارتفاع ضغط الدم، وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الصادر برقم 9085 /ع بتاريخ 06/02/1440هـ بخصوص سحب تشغيلة رقم (ILBLB2707) للمستحضر المذكور، وذلك بسبب مشكلة في الجودة، حيث تمثلت مشكلة الجودة في وجود شوائب داخل الأمبول.