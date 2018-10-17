ربط إلكتروني بين «صحة دبي» و«دبي الطبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت هيئة الصحة في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية، أول ربط إلكتروني لأنظمة تراخيص المهنيين الصحيين بينهما، ضمن تقنية «بلوك تشين»، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، والرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي للسلطة، الدكتور رمضان البلوشي.

وأكد الملا أن السلطة تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وأن «صحة دبي» حريصة على توثيق التعاون المثمر مع شركائها المميزين، منوهاً بأهمية الربط الإلكتروني لبيانات وأنظمة تراخيص المهنيين الصحيين في دبي، الذي من شأنه تحسين الخدمات المقدمة، وتسهيل إجراءات ترخيص أو نقل ترخيص المهنيين الصحيين.

وقال البلوشي إن السلطة تحرص من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة على تبني الآليات والأدوات الذكية اللازمة لتطوير النظام الصحي.