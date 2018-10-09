«صحة دبي»: معايير جديدة لترخيص المنشآت الطبية قبل نهاية العام

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها تعمل على إعداد معايير جديدة لترخيص المنشآت الطبية في دبي، من المفترض أن تعلن عنها قبل نهاية العام الجاري، لتدخل حيز التنفيذ، فضلاً عن تنفيذ دراسة للسعة السريرية للمستشفيات لمساعدة المستثمرين في القطاع الصحي على الاختيار الأمثل لأماكن استثمارهم، وفق المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا.

وأوضح الملا في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي للتنظيم الصحي، الذي يختتم فعالياته اليوم، أن المعايير الجديدة لترخيص المستشفيات، تتضمن 40 بنداً، سيتم الإعلان عنها من خلال دليل إرشادي ستصدره الهيئة قريباً.

وأكد أن المعايير والضوابط من شأنها وضع مواصفات خاصة للأبنية الصحية، لتكون بمواصفات عالمية، وتتماشى مع استراتيجية دبي الصحية.

وذكر أن الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة «السعة السريرية» للمرافق الطبية في دبي، التي تضم المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد، وهي دراسة جديدة سيعلن عنها قريباً، ستعطي بيانات تفصيلية عن القطاع الصحي في دبي، حول التخصصات الموجودة، والتي يعاني السوق وفرة فيها، والتخصصات التي يحتاج السوق إليها، ثم تقدم الهيئة تسهيلات تفاعلية توضح للمستثمر أفضل المناطق للاستثمار.

تدريب 67 طبيباً

أفادت هيئة الصحة في دبي، ممثلة في إدارة التعليم الطبي والأبحاث، بأنها بدأت في تدريب 67 طبيباً يمثلون مختلف الفروع الطبية، ضمن برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية، الذي يهدف إلى تأهيل وتوفير المسار التخصصي للأطباء حديثي التخرج، والربط بين الدراسة الجامعية الطبية والمهن الطبية المتخصصة، وبما يسهم في تهيئة كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة تمارس العمل الطبي وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأكدت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالإنابة، آمنة السويدي، على أهمية برنامج دبي للتخصصات الطبية، الذي يعد نظاماً متكاملاً للتدريب الطبي، يتمكن من خلاله الطبيب حديث التخرج من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهله ليصبح متخصصاً في فرع من فروع الطب.