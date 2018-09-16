«حياتي أغلى» للتوعية من مخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركائها، حملة «حياتي أغلى»، للتوعية المجتمعية من مخاطر وأضرار المخدرات، وتستمر لمدة شهر، بدءاً من اليوم وتنتهي في 16 أكتوبر المقبل.

وتستهدف الحملة شرائح مختلفة من المجتمع، وتحديداً فئات الشباب والأسر وأولياء الأمور، وتتضمّن زيارات للمجالس المجتمعية والمدارس التعليمية والمؤسسات الخاصة وأندية الجاليات العربية والأجنبية، وعقد محاضرات وحلقات شبابية، يتم خلالها بذل جهود متضافرة وهادفة «توعوية وميدانية»، بهدف مكافحة هذه الآفة والتثقيف من آثارها المدمرة، باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو».

وتركز الحملة على وسائل إعلامية مختلفة للتوعية، من خلال نشر أخبار صحافية، وإرسال رسائل نصية، وتقديم برامج تلفزيونية وإذاعية، تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية في الملاعب والمعارض والمراكز التجارية والأحياء السكنية، وبث رسائل التوعية عبر شاشات السينما وأجهزة الصرافة، ومراكز خدمة العملاء، والمنصات الإعلامية والمواقع التجارية الشهيرة.

وتستعين الحملة بمتطوعين من أعضاء «كلنا شرطة»، وشخصيات مجتمعية ورياضية، ومشاهير التواصل الاجتماعي، لتعزيز الثقافة وترسيخها لدى أفراد المجتمع، وترجمة أهدافها، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية للمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.