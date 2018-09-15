«طرق دبي» تسعد موظفيها بالانضمام إلى «تواجد»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، انضمامها إلى مبادرة «تواجد»، التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي، ويتم بمقتضاها توفير خدمة الفحص الطبي لجميع الموظفين من فئة المقيمين، ممن يحتاجون إلى تجديد الإقامة، في العيادة الطبية بمقر الهيئة، بهدف إسعاد موظفيها.

وقال مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، نبيل آل علي، إن انضمام الهيئة إلى مبادرة «تواجد»، التابعة لهيئة الصحة في دبي، يعكس حرص الهيئة على إسعاد موظفيها من فئة المقيمين عبر اختصار الوقت والجهد اللذين كانا يُستنزفان خلال ذهابهم للفحص الطبي في المراكز الصحية الخارجية لإنجاز إجراءات إقامتهم.

وأضاف أن الفحص الطبي أصبح يتم في العيادة الطبية المتوافرة بمقر الهيئة، التي تقوم بجمع طلبات الموظفين الذين يحتاجون لإنجاز إقامتهم، ومن ثم التواصل مع «صحة دبي»، التي تقوم بدورها بإرسال كادر طبي مؤهل للقيام بهذه المهمة، ليتم بعدها إخطار الهيئة إلكترونياً بنتائج الفحص للشروع في البدء في إنهاء إجراءات الإقامة، الأمر الذي يسهم في تحقيق راحة وسعادة الموظفين. وأكد آل علي، أن التحاق الهيئة بمبادرة «تواجد» يأتي في إطار حرصها على التكامل الخدمي المؤسسي مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، بما يدعم رؤية القيادة بضرورة تحقيق رؤية عمل متجانسة بين دوائر وهيئات حكومة دبي، إضافة إلى سعي الهيئة لإطلاق مبادرات ترفع معدلات رضا الموظفين، عبر خلق بيئة عمل مريحة تعود عليها بأداء وظيفي إيجابي يضمن الإبداع والابتكار.