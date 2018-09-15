تحذير من 4 أدوية تنقل عدوى التلوث الجرثومي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تحذيراً حول سحب أربعة مستحضرات طبية لعلاج أمراض عصبية وتنفسية والغدة الدرقية بسبب التلوث الجرثومي، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وتم توزيع هذه المنتجات في جميع أنحاء العالم عبر البيع بالجملة والتجزئة، والإنترنت.

وجاء التحذير بناء على تبليغ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية والشركة المصنعة (هيولايف).

ووجه التحذير الذي وقّعه وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، إلى مديري المناطـــق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، ومديري الصيدليات الحكومية والخاصة.

وأوضحت مديرة إدارة الدواء، الدكتورة رقية البستكي، أن المنتجات الطبية (Respitrol، Neuroveen، Thyroveev، Compulsin) غير مسجلة في إدارة الدواء في الوزارة، ولكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الإدارة الإبلاغ بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت حرص الوزارة على متابعة جميع التحذيرات والتوصيات الواردة من شركات تصنيع الدواء والهيئات العالمية للدواء، وذلك في إطار الجهود، التي تبذلها في سبيل حماية المجتمع من مخاطر التزييف الدوائي، والحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى والمجتمع، وفق استراتيجيتها الهادفة إلى بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وفق المعايير العالمية، وتعزيز السلامة واليقظة الدوائية.

إلى ذلك، حذرت الوزارة أفراد المجتمع من شراء منتجات طبية أو مكملات غذائية غير مسجلة لديها في الدولة، من الصيدليات الوهمية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل بحذر معها، نظراً لما تسببه هذه المستحضرات مجهولة المحتوى من أضرار صحية بليغة على مستخدميها، مع أهمية إبلاغ المتضررين من شراء هذه المنتجات الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المستحضرات الأربعة غير مسجلة في «الصحة».

«الصحة» حذرت من شراء منتجات طبية غير مسجلة في الدولة عبر الإنترنت.