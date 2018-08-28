«كليفلاند أبوظبي» يجري أول زراعة مزدوجة للرئتين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجرت مستشفى كليفلاند كلينك في أبوظبي، أول زراعة مزدوجة للرئتين تشهدها دولة الإمارات لمريضة. وأكد الأطباء أن حالتها شهدت تحسناً بشكل كبير خلال الأسابيع الستة التي أعقبت الجراحة المعقدة، وأصبحت قادرة على المشي والتنفس بشكل طبيعي بعد أن كانت أسيرة الكرسي المتحرك والأنابيب التي توصلها بأسطوانات الأوكسجين.

وكانت رحيمة يونس (45 عاماً)، وهي أم لستة أطفال وتعيش في أبوظبي منذ 32 عاماً، خضعت لعملية الزراعة في 10 يونيو الماضي بعد معاناتها على مدى السنوات الـ10 الماضية تليفاً رئوياً حاداً مجهول السبب.

وحسب أطباء المستشفى، فإن التليف الرئوي الحاد هو مرض تدرجي لا يتوافر له علاج، يسبب الكثير من التندب في الرئتين، وعادة ما يعيش المصابون به لفترة قصيرة بعد تشخيص المرض في حال عدم إجراء الزراعة، وتتضمن أعراض هذا المرض صعوبة بالغة في التنفس وسعالاً جافاً وإرهاقاً وخسارة وزن وتورم الساقين وتغيراً في شكل أطراف الأصابع، بحيث تصبح أكثر انتفاخاً واستدارة من الطبيعي.

وقال أخصائي طب الرئة والرعاية الحرجة ورئيس وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، الدكتور فادي حامد، إن حالة المريضة تتحسن بشكل كبير منذ أن خضعت لجراحة الزراعة التي استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة، وأجراها رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى، الدكتور رضا سويلاماس، وفريق من الأخصائيين، مضيفاً أن الزراعة المزدوجة للرئتين عملية معقدة وصعبة جداً، لكن المريضة غادرت المستشفى بعد تسعة أيام فقط من الجراحة، بفضل جهود الفريق الطبي وما يمتلكه المستشفى من خبرات واسعة في تخصصات الجراحة وطب الرئة والرعاية المركزة.

من جهتها، أعربت المريضة عن سعادتها بالنتائج المثمرة لهذه الجراحة، وقالت: «لا أستطيع وصف شعوري وأنا أرى نفسي قادرة على التنفس دون أسطوانات الأوكسجين لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، والاستغناء عن الأوكسجين كان بمثابة حلم بالنسبة لي، ولم أتوقع أن أعيش لأشهد هذا اليوم».

ويعد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» المركز الأول والوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات، وقد نجح في فبراير الماضي في إجراء زراعات رئة وكبد وشهد أول جراحة لزراعة القلب في الدولة في ديسمبر 2017، ويلتزم الأطباء فيه ببرنامج لمتابعة حالات المرضى الذين يخضعون لزراعة الرئة، ويتضمن ذلك الزيارات الدورية للمستشفى لإجراء الفحوص للوقاية من الإصابة بالعدوى ورفض الجسم للرئة المزروعة.