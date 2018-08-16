«إسعاف دبي» تطلق تطبيق «أسعفني» تجريبياً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

دشن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، بحضور أعضاء فريق الابتكار، تطبيق «أسعفني» الذي يُعد الأول من نوعه في الوطن العربي، من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات الحرجة، ويسهم في إنقاذ أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تتطلب أقصى درجات السرعة في التعامل معها.

وقال بن دراي إن فكرة التطبيق المتوافر في متجر الهواتف الذكية، تعتمد على اشراك فئات المجتمع المؤهلين في إسعاف المرضى، وتحديد أماكن وجودهم وإشعارهم بمكان وجود المريض.

وأفاد مدير إدارة العمليات بالمؤسسة، عيسى الغفاري، بأن التطبيق يسهم في مد يد العون والمساعدة للمسعفين المتطوعين وتوجيههم إلى المريض بأسرع السبل، وفق خريطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف ونوع الحالة توفيراً للوقت والجهد، وتفعيلاً لسرعة الاستجابة وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الحالات الطارئة، لافتاً إلى أن «أسعفني» في مرحلتها التجريبية تأتي ضمن برنامج سمو الشيخ حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2018.

وأكد رئيس فريق الابتكار بالمؤسسة رئيس قسم الإسعافات الطارئة، أحمد عبدالحكيم، أن التطبيق يشتمل على مميزات عدة تسهم بشكل كبير في رفع سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، إضافة إلى تغطية الفعاليات وتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع استعداداً للحدث العالمي (دبي إكسبو 2020).