فحوص طبية لحجاج الدولة في مطار دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استكملت هيئة الصحة في دبي كل استعداداتها لموسم الحج هذا العام بتوفير أعلى مستويات الخدمات الصحية الحائزة أعلى درجات التميز وفق المعايير العالمية، من خلال جميع مستشفياتها ومراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي، للتأكد من سلامة حجاج الدولة، ووقايتهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر فيهم أثناء أدائهم مناسك الحج هذا العام، إضافة إلى إجراء الفحوص الطبية، وتقديم الاستشارات الطبية لهم في صالات مطار دبي الدولي قبيل مغادرتهم أرض الوطن.

وجاءت مشاركة الهيئة كواحدة من ست جهات حكومية وخاصة تشارك في حملة الحج 2018، التي بدأت أمس، وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري في صالة المغادرين بالمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وتهدف هذه الحملة التي تحرص الهيئة على المشاركة بها إلى رفع مستوى الوعي بين الحجاج حول الإجراءات الصحية التي تضمن لهم حجاً آمناً، حيث يقوم أطباء وممرضو الهيئة بإجراء الفحوص الطبية لقوافل الحجاج، في حين يشارك أخصائيو التوعية الصحية بتقديم النصائح الطبية حول كيفية الوقاية من الأمراض التي قد تواجه الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج، إضافة إلى توعيتهم بطرق الإسعافات الأولية حال تعرضهم لأي طارئ، كما تم تزويدهم بحقيبة تحوي أهم مستلزمات الوقاية من الأمراض، مثل المواد المعقمة، والقبعات الواقية من أشعة الشمس الضارة، والكتيبات الإرشادية والتعليمية، ومستلزمات الإسعافات الأولية، وغيرها. وأشادت المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، الدكتورة منال تريم، بتكاتف جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، واهتمامها بصحة حجاج الدولة، مضيفة أن زيادة الوعي بالتدابير الوقائية الصحية يمكن أن يقلل إلى حد كبير من المشكلات الصحية بين الحجاج، وبالتالي سينعكس تأثير ذلك على المجتمع، حيث وفرت الهيئة جميع التطعيمات واللقاحات اللازمة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، إضافة إلى الفحوص الطبية لحجاج بيت الله الحرام من المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والحوامل.