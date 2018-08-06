مستشفى لطيفة يجري 5500 ولادة سنوياً 70% منها حرجة

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أفادت المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في دبي، الدكتورة منى تهلك، بأن المستشفى يجري 5500 حالة ولادة سنوياً، 70% منها حرجة، و29% منها قيصرية، مؤكدة أن المستشفى أصبح مركزاً عالمياً لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، ويقدم خدماته العلاجية لمريضات يأتين من أنحاء العالم كافة، وكذلك للأطفال الخدج، إذ يحتاج 20% من المواليد إلى دخول الحضانات.

وقالت تهلك لـ«الإمارات اليوم» إن المستشفى تطور ليصبح خلال السنوات الأخيرة مركزاً معتمداً عالمياً في جراحة المناظير، موضحة أن 90% من العمليات الجراحية التي تتم داخل المستشفى أصبحت من خلال المناظير، الأمر الذي حوله إلى أحد أهم المراكز الطبية في أمراض النساء والأطفال على مستوى العالم، فضلاً عن استقباله الحالات الحرجة والمعقدة كافة، سواء كانت محلية أو إقليمية من مراكز طبية أخرى، لعدم قدرتها على تقديم العلاج اللازم.

وذكرت أن المستشفى، الذي بدأ تقديم خدماته العلاجية قبل نحو 30 عاماً، تطور تدريجياً ليضم حالياً أمهر الجراحين في العالم، المتخصصين في الجراحات الأشد تعقيداً في أمراض النساء، الأمر الذي حوله إلى مركز للتدريب وإعداد جيل من الأطباء المتخصصين على أعلى درجة من الكفاءة، بالإضافة إلى يميزه من تطور نوعي على مستوى الأجهزة والأدوات الطبية، وغرف العمليات الحديثة، ووجود بنك للدم في المستشفى، يقدم خدمات عاجلة للمرضى.

وتابعت أن المستشفى نفذ برنامجاً تدريبياً شمل عدداً من أطبائه، مدته عامان، لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، وسيتم إلحاق أطباء جدد كل عام بالبرنامج، بهدف إعداد كوادر طبية محلية، تكون بدورها نواة لتدريب أكبر عدد من الأطباء في ما بعد على علاج الأمراض النادرة باستخدام المناظير، لافتة إلى أن المستشفى يستقبل باستمرار أطباء من كل أنحاء العالم للاطلاع على التقنيات المستخدمة في المستشفى للعلاج. وأوضحت تهلك أن 70% من عمليات الولادة التي يجريها المستشفى تصنّف حالات حرجة، وتشمل حالات الولادة للتوائم ذوي الأعداد الكبيرة، والتشوهات الخلقية للأجنة وهم في بطون أمهاتهم، إضافة إلى حالات الالتصاقات التي تعاني منها بعض النساء بسبب الولادات المبكرة، وتكرار مرات الجراحات القيصرية، كذلك معاناة بعض الأمهات بمشكلات صحية بسبب أمراض مزمنة أو مشكلات عرضية. وأكدت أن المستشفى لديه قسم للحضانات يعتبر من أكثر الأقسام تطوراً في العالم، ويتضمن أفضل وحدات للعناية المركزة للأطفال الخدج، وهو يستقبل الأطفال لفترات زمنية تراوح بين الأسبوع وتمتد إلى أشهر، حسب طبيعة الحالة، مشيرة إلى أن 20% من المواليد يدخلون الحضانات.

وذكرت أن قسم الحضانات يشتمل على 64 سريراً، وتصل الطاقة التشغيلية للقسم إلى نسبة 100% على مدار العام، لأطفال أغلبهم من ذوي الولادات المبكرة.

إحصاءات

29% من حالات الولادة بالمستشفى قيصرية.

أكثر من 400 عملية يجريها المستشفى سنوياً باستخدام جراحة المناظير.

نحو 300 عملية لعلاج بطانة الرحم المهاجرة سنوياً.

507 جراحات مناظير في 2017 بزيادة 100% على 2016.

152 حالة ولادة لتوائم في 2017.

11 حالة ولادة لثلاثة توائم في 2017.