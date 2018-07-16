سحب منتجات مجمدة بسبب تلوثها ببكتيريا الليستيريا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة إجراءات احترازية على منتجات خضراوات وفواكه مجمدة ومصنعة من منشأ أوروبي، ومن إنتاج شركة Greenyard Frozen، ملوثة ببكتيريا الليستيريا، على خلفية قيام السلطات الرسمية في دول الاتحاد الأوروبي بنشر نتائج عمليات رصد وتقصي ظهور حالات مرض الليستريا في تلك الدول، والتي أدت إلى حالات وفاة بحسب ما أدلت به المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية.

وكشفت هذه النتائج أن مصدر المرض منتجات غذائية ملوثة من منشأة من إنتاج شركة Greenyard Frozen، ما دفع الهيئة إلى سحب واسترداد منتجاتها من الأسواق، وتحذير المستهلكين من تناول المنتج.

وعممت الوزارة على السلطات المحلية المختصة، ممثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من خلو أسواق الدولة منها، وتشديد إجراءات الرقابة على المنتجات المذكورة، ومنع دخول أي من تلك المنتجات قبل التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وخلوها من جميع الميكروبات الممرضة، بما فيها الليستيريا.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة بالمنتجات الملوثة، وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم في حال شراء أي من تلك المنتجات التخلص الفوري منها وعدم تناولها، خصوصاً من قبل كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.