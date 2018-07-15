التغير المناخي والبيئة تصدر قراراً بسحب منتجات خضروات وفواكه مجمدة ومصنعة انتاج شركة Greenyard Frozen

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية على منتجات خضروات و فواكه مجمدة و مصنعة منشأ أوروبي من انتاج شركة Greenyard Frozen ملوثة ببكتيريا الليستيريا انطلاقاً من حرصها على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، ,ومن خلال تواصلها مع المنظمات الإقليمية والعالمية والهيئات الدولية للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة، وذلك على خلفية قيام السلطات الرسمية في دول الاتحاد الأوروبي بنشر نتائج عمليات رصد وتقصي ظهور حالات مرض الليستريا في تلك الدول والتي أدت لحالات وفاة بحسب ما أدلت به المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية، حيث كشفت هذه النتائج عن أن مصدر المرض منتجات غذائية ملوثة من منشأة من انتاج شركة Greenyard Frozen، مما حذى بالهيئة بسحب واسترداد المنتج من الأسواق، وتحذير المستهلكين من تناول المنتج.

ومن خلال إدارتها لنظام الانذار السريع للأغذية وحرصا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة قامت الوزارة بالتعميم على السلطات المحلية المختصة متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من خلو أسواق الدولة منها وتشديد إجراءات الرقابة على المنتجات المذكورة ومنع دخول أي من تلك المنتجات قبل التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري وخلوها من جميع الميكروبات الممرضة بما فيها الليستيريا.

وفي هذا الصدد نشرت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة بالمنتجات الملوثة وتهيب الوزارة من الجمهور الكريم في حال شراء أي من تلك المنتجات التخلص الفوري منها وعدم تناولها خصوصاً من قبل كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.