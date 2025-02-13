محمد بن راشد: هدف الإمارات من القمة العالمية للحكومات استشراف المستقبل

توجَه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 140 وفد حكومي وجميع المنظمات العالمية على مشاركتهم في إنجاح هذا التجمع الدولي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مع نهاية القمة العالمية للحكومات نتوجة بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء .. وأكثر من 140 وفد حكومي وجميع المنظمات العالمية على مشاركتهم في إنجاح هذا التجمع الدولي الاستثنائي".

وتابع سموه: "هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات .. وبناء الجسور .. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات .. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية".