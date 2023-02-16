نجيب العلي: «إكسبو دبي» استقبل 300 ألف زائر بعد انتهاء المعرض

كشف المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، أن هناك نحو 300 ألف زائر لإكسبو دبي بعد انتهاء فترة المعرض، وخلال الأشهر القليلة الماضية، عازياً ذلك إلى شغفهم بالحدث العالمي وما صاحبه من فعاليات مبهرة.

وقال خلال جلسة جمعته مع الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر، ناصر الخاطر، بعنوان «النموذج العربي في إنجاح الأحداث العالمية» إن الإنجاز الاستثنائي لإكسبو تمثل في أن نحو 40% من زوراه قدموا من خارج الدولة.

وتفصيلاً، قال العلي إن هناك ثلاث ركائز أساسية كانت وراء نجاح التجربة الاستثنائية لـ«إكسبو دبي 2020»، رغم التحديات وظروف جائحة كورونا، وطالب بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من البداية، وهي ضرورة أن تكون استثنائية في تنظيمها، وأن يستفيد منها الجيل الثاني، وأن يظل المعرض إرثاً مستمراً بعد انتهاء فترة انعقاده.

وأضاف، أنه في الركيزة الأولى استقطب إكسبو 24 مليوناً و100 ألف زائر، وهذا ليس أكبر عدد للزوار في تاريخ معارض إكسبو، لكن الجانب الاستثنائي أن نسبة تصل إلى 40% من زوار المعرض جاؤوا من الخارج، مقارنة بنسب لا تزيد على 15% في المعارض السابقة.

وأشار إلى أن المعرض استقطب أكبر عدد من الدول المشاركة في تاريخه، بواقع 192 دولة و14 منظمة دولة، لافتاً إلى أن العامل الثاني المتعلق بالشباب، نفذ من خلال مبادرة مشروع المدارس، التي استقطبت مليون طالباً من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى برنامج التطوع العالمي الذي شارك فيه 30 ألف متطوع من 135 دولة.

وحول تجربة الاستدامة في إكسبو، قال العلي إن المعتاد في الأحداث العالمية أن تصبح مواقعها مهجورة بعد انتهائها، لكن تغير ذلك في إكسبو، فإضافة إلى تنظيم «كوب 28» في الموقع ذاته نهاية العام الجاري، فإن المكان لايزال مفعماً بالحيوية، وهناك خمسة أجنحة لاتزال متاحة للزوار، إضافة إلى أجنحة جديدة تم افتتاحها، واستقبل الموقع بعد انتهاء المعرض 300 ألف زائر نظراً لشغف الزوار به.

وأكد أن فريق العمل بإكسبو دبي تغلب على تحديات عدة، ارتبطت بجائحة كورونا، تمثلت في كيفية التغلب على معوقات مشاركات من 192 دولة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية كانت ثابتة، لكن كانت تتغير العمليات يومياً لتطبيق أفضل ممارسات السلامة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذ لبطولة كأس العالم في قطر، ناصر الخاطر، إن التربص والانتقادات الغربية لقطر منذ فوزها باستضافة كأس العالم جعلت كل عربي يشعر بأنها بطولته، وشارك الجميع في إنجاحها.

وأضاف أن هناك عوامل عدة لنجاح البطولة، أبرزها صغر مساحة قطر، وسهولة التنقل بين الملاعب، والأجواء الكرنفالية، وسلاسة الدخول والخروج.