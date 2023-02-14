حمدان بن محمد: مصر قلب العروبة النابض ونقف معها دوماً

وصل إلى دبي، صباح أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. كما كان في استقباله والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «أهلاً وسهلاً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي.. فخورون بمشاركته في القمة.. مصر قلب العروبة النابض ونقف معها دوماً، فهذه وصية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله عليه».