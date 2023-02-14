رئيس باراغواي: الأزمات الصحية والسياسية تؤكد حاجة الدول إلى الشراكة

أكد رئيس باراغواي، ماريو عبدو بينيتيز، أن أزمات جائحة كورونا والحرب في أوروبا كشفت لحكومات العالم ثلاث مسائل مهمة، أولاها أن جميع الدول معرّضة للوقوع في أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى، يمكن أن تغيّر مجرى الحياة فيها. والثانية أن الشعوب والدول تحتاج إلى التعاون والتكامل والشراكة مع بعضها بعضاً للتعامل مع المشكلات، والثالثة أن الجهود والخطط المشتركة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الاستقرار والتطوير.

ووجّه رئيس باراغواي دعوة مفتوحة للحكومات والرؤساء المشاركين في القمة العالمية للحكومات لزيارة بلاده والتعاون معها، مؤكداً أنها من البلدان القليلة في العالم التي تتميز بكونها أكبر دولة منتجة للطاقة المتجدّدة على مستوى العالم، كما أنها تُعدّ من أكبر الدول المنتجة للغذاء، وأنها نموذج للاكتفاء الغذائي يمكن أن يسهم في دعم سياسات وحلول الأمن الغذائي.

ورأى أن «عمليات التطوير والبناء المستدام مرتبطة بالإرادة السياسية لقيادة أي دولة»، لافتاً إلى تمكن باراغواي من الاعتماد على الطاقة النظيفة كلياً بفضل اتخاذها قراراً ببناء ثلاثة سدود مهمة تولد الطاقة المتجددة، أحدها يولد طاقة تُستهلك بالكامل في باراغواي، أما الثاني، وهو الأكبر عالمياً من حيث إنتاج الطاقة، فيتبع باراغواي والبرازيل بنسبة 50% لكل منهما، ويتبع الثالث لباراغواي والأرجنتين بنسبة 50% لكل منهما.