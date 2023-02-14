رئيسة وزراء صربيا: الثروة الأكبر حالياً تكمن في التكنولوجيا

أكدت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، أن العالم يواجه تهديدات حقيقية اليوم، أبرزها الحروب، متسائلة عما إذا كان هناك من سيستخدم السلاح النووي، بما قد يدمر البشرية.

وقالت برنابيتش خلال كلمتها في منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي انعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، إن التحدي الثاني الذي يواجه العالم هو التغير المناخي بسبب تنامي التلوث، وما نراه من زلازل وسيول.

وأوضحت أن المشكلة السكانية تأتي في المرتبة الثالثة بين المشكلات التي تواجه العالم حالياً، لاسيما مع تزايد عدد كبار السن في مقابل الشباب؛ الأمر الذي يجعل أنظمة الرعاية الصحية غير مستدامة.

وتابعت أن «من بين القضايا التي يواجهها العالم أيضاً انعدام فرص العمل، وموجات النزوح من أجل تحسين الظروف الاجتماعية».

وأضافت: «في عام 2020 شهدنا أكبر عدد من الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع لأول مرة منذ ثلاثة عقود، والأسبوع الماضي استيقظنا على كارثة في سورية وتركيا»، مؤكدة أن «العالم يصبح أكثر جنوناً وتعقيداً، وكل هذا مفاجئ ومحبط، لأنه يحدث بينما نكتشف أن الثروة الأكبر تكمن في التكنولوجيا؛ فهي قادرة على خلق الثراء والرفاه للجميع».

وأكدت أن الحكومة الصربية وضعت التعليم ضمن أولوياتها لتحضير الجيل الحالي لتحديات القرن الحادي والعشرين، بعدما خسرت كثيراً من الوقت في السابق، بسبب الحروب وانعدام الرؤية الاقتصادية في أوائل القرن الجاري.

وتابعت برنابيتش، التي تحتل بلادها المرتبة الرابعة أوروبياً في التحول الرقمي الشامل: «قبل 10 سنوات كنا على مشارف الإفلاس، وتعيّن علينا تغيير كل شيء بشكل جذري والتعويض عن خسارة الوقت والفرص، وأدركنا أننا نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة، فأصبح تغيير النظام التعليمي أولوية قصوى، وخصصنا الكثير من الأموال لعالمنا الرقمي».

واستطردت: «أصبحت البرمجة شيئاً أساسياً في المدارس، فقد أوصلنا الإنترنت عالي السرعة إلى كل مبنى منها، مهما كان صغيراً، وأدمجنا البرامج المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للأطفال من ذوي المهارات؛ فنحن إحدى الدول التي أدخلت الذكاء الاصطناعي في المدارس. كما بدأنا تغيير حكومتنا بشأن الخدمات وتحويلها كلها إلى إلكترونية للأشخاص والأعمال على مدار الساعة وطوال العام. ومن أجل الحرص على نمو أكثر استدامة، وضعنا أولوية لزيادة تكنولوجيا المعلومات في كل منزل وأسّسنا مراكز للشركات الناشئة بمختلف أرجاء الدولة، وخصصنا تمويلاً لاستثمارات الشركات الناشئة، ووضعنا ضرائب تحفيزية حتى يحضر الجميع من كل مكان في العالم للعمل في بلادنا».

وأكدت أن صربيا أصبحت الدولة الحادية عشرة عالمياً، والرابعة أوروبياً بخدماتها الرقمية، بعدما كانت كل المعلومات لديها ورقية منذ ست سنوات، كما ارتفع الدخل بنسبة 120%، وأصبحت تكنولوجيا المعلومات القطاع الأكثر تصديراً في الاقتصاد الصربي.

آنا برنابيتش:

«وضعنا ضرائب تحفيزية.. حتى يحضر الجميع من كل مكان في العالم للعمل في بلادنا».