رئيس وزراء جورجيا: الإمارات تلعب دوراً حيوياً في جعل العالم مكاناً أفضل

قال رئيس وزراء جمهورية جورجيا، إيراكلي غاريبا شفيلي، إن دولة الإمارات كانت في الطليعة بخصوص مؤشرات الابتكار والتقدم، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تعد بمثابة شهادة على التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون العالمي.

وذكر أن «موضوع القمة العالمية للحكومات هذا العام (استشراف حكومات المستقبل)، يأتي في وقت نتطلع فيه إلى حقبة جديدة من التقدم التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي»، مضيفاً: «أنا مليء بالأمل والتفاؤل بالمستقبل، وستستمر الإمارات في لعب دور حيوي في جعل العالم مكاناً أفضل».

وبين أن لدى جورجيا رؤية قوية تستند إلى اقتصاد السوق الحر، والعمل على تطوير سياسات فعالة وذات كفاءة، فعلى الرغم من الوضع الجيوسياسي والتحديات في المنطقة وتدهور الاقتصاد، تمكنت جورجيا من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونجحت في خلق 200 ألف فرصة عمل خلال عامين، مشيراً إلى أنه «بسبب السياسة القوية للحكومة، فضلاً عن النشاط الاقتصادي المتزايد في النقل واللوجستيات والخدمات المالية والبناء والطاقة وقطاعات الخدمات، بما في ذلك السياحة، استمر اتجاه النمو الاقتصادي المرتفع في عام 2022».