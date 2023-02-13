كلاوس شواب: 3 تحولات رئيسة سيشهدها العالم

قال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، البروفيسور كلاوس شواب: إن الأحداث الدولية على غرار القمة العالمية للحكومات هي منصات دولية للاجتماع والتكافل في إطار تحديد القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم والعمل على إيجاد حلول لها، مشيراً إلى أهمية ضمان تعزيز التعاون الدولي.

وأضاف شواب في جلسة "حالة العالم" خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، يواجه عالمنا مشكلات ذات أهمية وجود للإنسانية، لافتاً إلى أن مستقبلنا على المحك في ظل العديد من التطورات التي نشهدها في عالم متسارع، مؤكداً: لا نزال نعيش في عالم متعدد الأزمات ويشهد 3 تحولات رئيسة بما في ذلك التحول الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي.

وأكد على ضرورة إدارة التغيرات التي نشهدها بشكل فعال للتحول إلى وضع أفضل، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي وعملية التحول الاقتصادي يمر بتغيرات كبيرة، وينبغي مراعاة مسائل عدة في هذا الإطار بما في ذلك إعادة صياغة سلاسل التوريد العالمية وضرورة تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتقليص انبعاثات الكربون وللوصول إلى الحياد الصفري، لافتاً أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة سيكونون في حاجة إلى الطاقة.

ذكر أن التحول التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة ستكون في أذهاننا لعدة سنوات قادمة، مشيراً إلى أن حكومات العالم تلعب دورًا مهمًا في مواكبة التغيير، مضيفاً أن العالم يتغير بوتيرة سريعة للغاية والحكومات بحاجة إلى أن تكون أسرع.

وأشار إلى التحول السياسي الذي يشهده عالمناً اليوم من عالم يهيمن عليه قوة واحدة إلى عالم متعدد القوى، لافتاً إلى أن التغييرات تطرأ على عالمنا بسرعة هائلة وعلينا التأكد من أن الأفراد لا يفقدون السيطرة حياتهم.

وأكد أن القيادة الحكيمة تمثل أساساً رئيساً في تشكيل المستقبل وفرصه.