محمد بن زايد يستقبل السيسي

وصل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتبادل سموه والرئيس المصري في استراحة قصيرة في قصر الشاطئ، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات. وقدم عبدالفتاح السيسي في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.