الشيف «عائشة».. تستقبل ضيوف الإمارات بـ «وصفات إماراتية»

تشارك عائشة العبيدلي بالقمة العالمية للحكومات بمادة خاصة جداً، ليس لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولا بالتقدم التكنولوجي وتخطيط البيانات العالمية، بل تتصل بموهبة عند طفلة لم تكن قد أتمت عامها التاسع بعد حين فازت بمسابقة نظمتها «كيدينيا» في عام 2018 لاختيار أفضل شيف من الأطفال، وهو ما خولها اليوم للمشاركة في استقبال ضيوف الإمارات بتقديم أصناف خفيفة، صنعتها بنفسها، بلمسة ووصفة ونكهة إماراتية.

وقالت عائشة لـ«الإمارات اليوم» إنها فخورة بالمشاركة في القمة، التي تعتبر إحدى أهم الفعاليات والأحداث المهمة التي تنظم سنوياً.

وعن علاقتها بعالم الوصفات والأطعمة، قالت إنها كانت تحب مراقبة والدتها في المطبخ وهي تحضر الطعام منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، وإنها كانت تتذوق ما تصنعه، وتطلب منها تعديل النكهة ودرجة البهارات ونوعها. وأضافت أن شغفها بصنع الوصفات استمر وتطور حتى شاركت في مسابقة نظمتها «كيدينيا»، وفازت باللقب من بين 180 طفلاً شاركوا في المسابقة من كل أنحاء العالم، لتصبح يومها أصغر شيف إماراتي.

وحضرت العبيدلي من ساعات الصباح الباكر إلى مقر القمة، حاملة معها أصنافاً من الأطعمة الخفيفة، من بينها «خبيصة تارت» و«بلاليط تارت» بكريمة الزعفران، ووقفت بجانب مائدتها، مستقبلة الضيوف ومرحبة بهم، وهي تدعوهم لتجربة أصنافها بنكهاتها المختلفة.