راشد بن حميد النعيمي: 3 عوامل وراء نجاح تنظيم كأس العالم في قطر

قال رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن الشباب العربي أثبت نجاحاً لافتاً في تعزيز سمعة العرب بمجال الرياضة، سواء على مستوى التنظيم أو التعبير عن نفسه كنموذج للإبداع والتسامح والتفوق وكرم الضيافة.

وأضاف سموه في كلمته تحت عنوان «قوة الشباب في تغيير حكايتنا» بالاجتماع العربي للقيادات الشابة، المنعقد ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات»، أن «الشباب العربي يملك جميع مقومات النجاح، ولا نحتاج سوى التعاون لتمكينه وفتح الآفاق له حتى يبدع ويتفوق»، لافتاً إلى أن «النجاحات التي سجلها العرب أخيراً، عززت من صورتنا وقيمنا وأظهرت أصالة شعوبنا العربية في التسامح والتعايش والاحترام وتقدير الآخرين. لمسنا ذلك بوضوح في كأس العالم بقطر، التي حققت نجاحاً لافتاً لثلاثة عوامل رئيسة، الأول هو الجمهور العربي الرائع الذي حرص على الحضور والترحاب بالضيوف بكل دفء وكرم. والعامل الثاني هو حسن التنظيم وقوة البنية التحتية، التي أسهمت في تسهيل الدخول والخروج من الملاعب ومرونة الحركة منذ الوصول إلى دولة قطر حتى مغادرتها. والثالث المشاركة المشرفة الرائعة، من قبل المنتخبات العربية، والمشاهد الرائعة التي تعبر عن دفء العلاقات بين اللاعبين وذويهم، خصوصاً أمهاتهم، وهذا يعكس قيمة ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا».

وأكد أن «العالم أصبح قرية صغيرة، وهذه الصورة تنتقل في ثوانٍ عبر منصات التواصل وغيرها، لذا يمكننا أن نحكي قصتنا بشكل رائع، على غرار النموذج الرائع لكرم أهل البصرة خلال بطولة كأس الخليج».

راشد النعيمي:

«النجاحات التي سجلها العرب أخيراً، عززت صورتنا وأظهرت أصالة شعوبنا في التسامح والتعايش والاحترام وتقدير الآخرين».