وزارة التربية والتعليم تعلن عن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي بدءًا من العام الأكاديمي 2025–2026

باعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي بدءًا من العام الأكاديمي 2025–2026.

ويشمل التقويم الجديد جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن نوع المنهاج المُتبع، حيث تلتزم جميع المدارس بالتواريخ الموحدة لبداية العام الدراسي، ونهاية الفصول الدراسية، وإجازات نهاية الفصول.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي يوم 25 أغسطس 2025، على أن تُمنح إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول (فصل الشتاء) للطلبة بين 8 ديسمبر 2025 و4 يناير 2026، فيما تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) من 16 حتى 29 مارس 2026، وتُطبق المدارس الخاصة في إمارة الشارقة إجازتها في الفترة من 22 إلى 23 مارس.

كما حدّدت الوزارة إجازات منتصف الفصول الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق مناهج الوزارة على النحو التالي:

الفصل الأول: من 13 إلى 19 أكتوبر 2025

الفصل الثاني: من 11 إلى 15 فبراير 2026

الفصل الثالث: من 25 إلى 31 مايو 2026



ويُختتم العام الدراسي في 3 يوليو 2026، فيما تُنهي المدارس الخاصة في إمارة الشارقة دوامها بتاريخ 2 يوليو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز التخطيط التربوي، وتوحيد الجهود على مستوى الدولة، بما يخدم جودة التعليم ويراعي مصلحة الطلبة وأولياء الأمور.