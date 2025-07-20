سؤال وجواب

تساءل ذوو طلبة: كيف تستخدم نتائج التقييم المعياري الموحد؟



بيّنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن التقييمات المعيارية الموحدة تقدم مجموعة من الرؤى القيمة حول التطور الأكاديمي للطلبة، ما يتيح للمعلمين تحديد جوانب القوة والضعف في رحلتهم التعليمية، كما ترصد هذه التقييمات مدى التقدم المحرز لمواكبة معايير المستوى الدراسي وتطوير التخطيط التعليمي، وضمان سير الطلبة على الطريق الصحيح.

وأشارت إلى أن نتائج التقييم المعياري الموحد تستخدم في تطوير عملية التعليم وتخطيط المناهج وتزويد الطلبة بالدعم الموجه، حيث يحلل المعلمون البيانات لتحديد المجالات التي يحتاج فيها الطلبة لمزيد من الدعم أو التقوية، ما يساعدهم على تخصيص أسلوبهم التعليمي بما يلبي الاحتياجات الفردية والجماعية للطلبة.