تعرف إلى كيفية معادلة شهادة الثانوية الصادرة من مدارس المناهج الأجنبية في الدولة؟

أقرت وزارة التربية والتعليم 4 اشتراطات رئيسية لمعادلة شهادة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) الصادرة من مؤسسات التعليم الخاص التي تطبق المناهج الأجنبية داخل الدولة، وذلك لضمان توافق الشهادات مع معايير النظام التعليمي الإماراتي.



تصديق الشهادات شرط أساسي



أكدت الوزارة أن معادلة شهادة الثانوية في مدارس المناهج الأجنبية تشترط التصديق الرسمي وكشف الدرجات من الجهات التعليمية المعنية التي تضم "دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التربية والتعليم لبقية إمارات الدولة.



توفير ترجمة قانونية



وشددت على أنه يجب توفير ترجمة قانونية لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية، موضحة أنه لا يتم معادلة شهادات التعليم العام الصادرة بنظام التعليم عن بُعد أو التعليم المفتوح، أو أي نوع من أنواع الدراسة غير المتوافقة مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات.



المستندات المطلوبة للمعادلة



وأفادت بأنه يتوجب على الطلبة الراغبين في معادلة الشهادة تقديم شهادة التخرج وكشوف الدرجات للسنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة، إضافة إلى إثبات دراسة مادة التربية الإسلامية للطلبة المسلمين، ومادة اللغة العربية للطلبة العرب، خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة.



"الإمارات اليوم" تسلط الضوء على طرائق معادلة شهادة الثانوية لأبرز 4 منهاج أجنبية من حيث أعداد الطلبة وأكثر المدارس انتشارا وجذباً في مختلف إمارات الدولة.



المنهاج الأميركي



للحصول على المعادلة، يجب تقديم دبلوم التخرج وكشوف درجات الصفوف 10، 11، و12، إلى جانب اجتياز خمس مواد معتمدة من المواد الأساسية (باستثناء مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية).

ويُشترط اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة بمعدلات محددة، التي تضم اختبار "إمسات" بمعدل لا يقل عن 1100، أو اختبار "IELTS الأكاديمي" بمعدل لا يقل عن 5.0، اختبار "TOEFL iBT" بمعدل لا يقل عن 61.



ماذا عن الرياضيات؟

وفيما يخص الرياضيات، يجب اجتياز أحد الاختبارات التالية "اختبار "إمسات" بمعدل لا يقل عن 500 أو اختبار "SAT Math 1" بمعدل لا يقل عن 450"، ويُستثنى من متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات طلبة خريجي العام الدراسي 2024-2025. وفي حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، تُمنح للطالب معادلة محدودة.



المنهاج البريطاني

وأفادت تعليمات الوزارة التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم" عبر قنواتها الرسمية بأنه يتوجب على الطالب إثبات إتمام الصف 12 أو السنة 13 من خلال اجتياز مادة واحدة في المستوى العالي (A Level) أو مادتين في المستوى العالي الفرعي (AS Level) بتقدير لا يقل عن (E)، أو اجتياز خمس مواد معتمدة من مواد "GCSE" أو "IGCSE" بتقدير لا يقل عن (E)، مع استثناء مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.



شهادة الثانوية المهنية

أما بالنسبة لشهادة "BTEC Level 3 Diploma"، فتعادل شهادة الثانوية العامة المهنية، بشرط تقديم شهادة بمعدل ساعات لا يقل عن 120 ساعة معتمدة ودرجة لا تقل عن (PP)، بالإضافة إلى اجتياز خمس مواد في "GCSE/IGCSE" أو شهادة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة "MYP"، أو شهادة "BTEC Level 2 Diploma" بمعدل لا يقل عن 480 ساعة معتمدة.



البكالوريا الدولية (IB)

وقالت الوزارة إنه يمكن معادلة شهادة الثانوية عبر مسارين، الأول دبلوم البكالوريا الدولية، مع ضرورة أن تكون المواد من ضمن القوائم المعتمدة لدى منظمة البكالوريا الدولية، مع استبعاد مادة التربية الإسلامية من المتطلبات.



أما المسار الثاني يتطلب من الطالب اجتياز ست مواد من المستوى المعياري (SL) أو العالي (HL) بدرجة لا تقل عن 3 في كل مادة، ومعدل إجمالي لا يقل عن 21، على أن تشمل هذه المواد اللغة الإنجليزية والرياضيات ومادة من مواد العلوم، مع استبعاد مادة الدراسات الإسلامية.



المنهاج الهندي

يُشترط لتقديم طلب المعادلة لطلبة المنهاج الهندي، شهادة الصف 12 الصادرة من الهيئة أو الدائرة التعليمية المعتمدة، وكشف درجات الصف 11، وشهادة الصف 10 الصادرة من الجهة التعليمية المختصة بحسب كل إمارة.



ضمان جودة الشهادات

تهدف هذه الاشتراطات والإجراءات لضمان جودة الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة داخل الدولة، وتحقيق التوافق الكامل مع النظام التعليمي في الإمارات، بما يضمن الاعتراف الرسمي بالشهادات ويُسهل انتقال الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.