3 أفرع جديدة لجامعات دولية في دبي العام الدراسي المقبل

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن افتتاح ثلاثة أفرع لجامعات دولية في الإمارة في العام الدراسي المقبل 2025-2026، وتشمل: المعهد الهندي للإدارة في أحمد أباد، الذي يُقدّم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال ويحتل المرتبة الـ27 عالمياً وفق تصنيف «QS» العالمي للجامعات لعام 2026 حسب التخصص، إضافة إلى كلّ من الجامعة الأميركية في بيروت، المُصنّفة في المرتبة الـ237 عالمياً في التصنيف ذاته، وكلية فقيه للعلوم الطبية.

يأتي ذلك في حين تشهد دبي اهتماماً متزايداً من العديد من الجامعات الدولية المرموقة لافتتاح فروع لها في الإمارة، حيث تجري حالياً دراسة ومناقشة بعض هذه الطلبات، في حين ينتظر عدد منها الموافقة النهائية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور وافي داوود: «يعكس مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، والمُعتمد من قِبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المكانة الدولية للإمارة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لجعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية المثالية للطلبة ومؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة».

وأضاف داوود: «يواكب استقطاب أفضل الجامعات العالمية، لتوفير فرص التعليم عالي الجودة ضمن التخصصات الأكثر طلباً في القطاعات الاستراتيجية، المستهدفات الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033 التي تمثّل رؤية تحوّلية لمنظومة التعليم في الإمارة، بهدف تعزيز تنافسية خريجي دبي إقليمياً ودولياً، ومضاعفة السياحة التعليمية الوافدة إلى دبي بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، إلى جانب دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، والإسهام في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وسجّلت مؤسسات التعليم العالي المُرخّصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة بلغت 20% خلال العام الأكاديمي 2024-2025، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخّصة 41 جامعة، من بينها 37 فرعاً لجامعات دولية، تستقطب ما مجموعه 42 ألفاً و26 طالباً وطالبة، يدرسون في نحو 706 برامج أكاديمية متنوعة، تهدف جميعها إلى إعداد المتعلمين وتمكينهم بمهارات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

ومن بين هذه الجامعات، تُصنَّف الجامعتان الأم لاثنتين من فروعها في دبي ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف «QS» العالمي للجامعات لعام 2026، حيث تحتل جامعة مانشستر - دبي المرتبة الـ35 عالمياً، فيما تحتل جامعة برمنغهام - دبي المرتبة الـ76، كما تُصنّف الجامعتان الأم لكل من جامعة كيرتن - دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، في المرتبتين 183 و184 على التوالي، إضافة إلى ذلك، تحتضن دبي ثلاثة أفرع لجامعات دولية أخرى مُصنَّفة ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً وفق التصنيف ذاته.

وبحسب تصنيف «QS» العالمي للجامعات لعام 2026 وفق التخصص، حلّت العديد من مؤسسات التعليم العالي التي افتتحت فروعاً لها في دبي ضمن الأفضل عالمياً في تخصص إدارة الأعمال، من بينها: كلية لندن للأعمال التي حلَّت في المرتبة السابعة عالمياً، والكلية العليا للتجارة في باريس في المرتبة الـ54، وجامعة لويس في المرتبة الـ67، كما يُصنَّف معهد مارانجوني، الذي يُعدّ من أبرز المعاهد المتخصصة في برامج التعليم العالي في مجال التصميم، ضمن الفئة من 51 إلى 100 في تخصص الفنون والتصميم.

خيارات متنوعة

يوفّر مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بيئة تعليمية متطورة، تمتاز بمزيج من التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مع استهداف أن يُشكّل الطلبة الدوليون 50% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول عام 2033، وتحقيق 5.6 مليارات درهم إسهاماً مباشراً لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمية للدراسة الجامعية.

الدكتور وافي داوود:

• استقطاب أفضل الجامعات العالمية يعكس دعم القيادة الرشيدة لجعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية المثالية للطلبة ومؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة.

• 41 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة من هيئة المعرفة في دبي تضم 37 فرعاً لجامعات دولية.

