تعرَف إلى معاني الإشارات الواردة في شهادة إتمام الدراسة قبل الجامعة؟

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة إلى فهم دلالات الإشارات والرموز الواردة في شهادة إتمام الدراسة للعام الدراسي 2024-2025.

وقالت إن ظهور علامة (–) في الشهادة يعني عدم حصول الطالب على درجة النجاح في المادة، ما يضعه ضمن فئة الطلبة الملزمين بالتقدم لاختبار الإعادة.

منصة رقمية

وأوضحت الوزارة عبر منصتها الرقمية ضمن قسم “الأسئلة الشائعة”، أن وجود إشارة (–) تعني أن الطالب لم يجتز المادة ويجب عليه دخول امتحان الإعادة، بينما تشير العلامة (*) إلى وجود درجات ناقصة، وبالتالي لا يمكن طباعة الشهادة حتى تُستكمل هذه الدرجات.