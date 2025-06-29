12 جامعة إماراتية ضمن الأفضل عالمياً في تصنيف 2026

حلت 12 جامعة إماراتية بين أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، حسب تصنيف «كيو إس» 2026 الذي شهد تقييماً شمل 1501 جامعة من 106 دول ومناطق حول العالم، وشهد التصنيف دخول ثلاث جامعات إماراتية ضمن أفضل 300 جامعة في العالم، وثلاث جامعات ضمن أفضل 500 جامعة، كما حلت أربع جامعات إماراتية ضمن قائمة أفضل 10 جامعات عربية في التصنيف، ما يعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين.

وتفصيلاً، حافظت الجامعات الإماراتية على وجودها في التصنيفات العالمية، حيث ضمت قائمة أفضل 1000 جامعة 12 جامعة في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2026، فقد احتلت جامعة خليفة المركز 177، تلتها في الترتيب جامعة الإمارات العربية المتحدة (229)، والجامعة الأميركية في الشارقة (272)، وجامعة الشارقة (328)، وجامعة أبوظبي (391)، وجامعة عجمان في الإمارات (440)، وجامعة العين 558، والجامعة الأميركية برأس الخيمة (591)، وجامعة زايد (595)، والجامعة الكندية بدبي (604)، والجامعة الأميركية بدبي (678)، وجامعة دبي في قائمة من 851 إلى 900.

وحققت سبع جامعات إماراتية تقدماً ملحوظاً مقارنة بتصنيف العام الماضي، حيث حققت جامعة خليفة تقدماً بمقدار 25 مركزاً، فيما تقدمت جامعة الإمارات 32 مركزاً، والجامعة الأميركية في الشارقة 60 مركزاً، وجامعة الشارقة 106 مراكز، وجامعة أبوظبي 110 مراكز، وجامعة عجمان 37 مركزاً، وجامعة زايد 35 مركزاً.

ويعتمد تقييم «كيو إس» للجامعات، الذي يُعد أحد أشهر مصادر البيانات الأكاديمية المقارنة في العالم، على خمسة معايير، تشمل البحث والاكتشاف، وتُمثل 50% في وزن التقييم، وقابلية التوظيف والنتائج بنسبة 20%، والمشاركة العالمية 15%، وخبرة التعلم 10%، والاستدامة 5%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن التصنيف، حافظت الجامعات الإماراتية على تفوقها في مجال التدويل، محققةً درجة مثالية بلغت 100 في نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، و84.5 في نسبة الطلاب الدوليين.

جدير بالذكر أن التصنيف الجديد لشركة كواكواريلي سيموندس «كيو إس»، وهي شركة بريطانية لتحليل بيانات التعليم العالي، قيم أكثر من 1500 مؤسسة حول العالم، منها 115 جامعة في 16 دولة عربية.

أفضل 10 جامعات عربية

ضمت قائمة أفضل 10 جامعات عربية في تصنيف «كيو إس» للجامعات لعام 2026، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي احتلت المركز 67، وجامعة قطر 112، وجامعة الملك سعود 143، وجامعة الملك عبدالعزيز 163، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات 177، وجامعة الإمارات العربية المتحدة 229، والجامعة الأميركية في بيروت 237، وجامعة حمد بن خليفة في قطر 244، والجامعة الأميركية في الشارقة 272، وجامعة الشارقة 328.