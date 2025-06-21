مبادرة جديدة لتأهيل جيل عربي في الذكاء الاصطناعي البحثي والأكاديمي

كشفت جامعة دبي بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، عن تفاصيل أول مبادرة عربية من نوعها بعنوان: “باحثو الذكاء الاصطناعي العرب، ضمن سلسلة مبادرات “المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات” الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في جامعة دبي العام الماضي، في خطوة رائدة نحو ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي،

منصة متكاملة

وأوضح الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، في تصريحات ل" الإمارات اليوم" أن المبادرة تمثل منصة متكاملة لتمكين الباحثين والأكاديميين العرب من التعامل الفعال مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية إحداث تحول جذري في أدوات التعليم والبحث داخل الجامعات، بما يواكب متغيرات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

الباحثون العرب

من جانبه، أكد الدكتور سعيد الظاهر، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي ورئيس المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين العرب، عبر برنامج تدريبي متخصص يربط بين الذكاء الاصطناعي والتعليم الأكاديمي، مع التركيز على الاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة في تحليل البيانات، وإنجاز الدراسات العليا، وتطوير الإنتاج العلمي بشكل شامل.

برنامج شامل ومتجدد

بدوره، أشار الدكتور محمد عبد الظاهر، رئيس مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، إلى أن المبادرة تتضمن برنامجاً تدريبياً تقنياً ومعرفياً عالي المستوى، يُمكّن المشاركين من إتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث النظرية والتطبيقية، وفهم آليات تحليل البيانات واستنباط النتائج بدقة وسرعة، إلى جانب دمج حلول الذكاء الاصطناعي في إعداد التكليفات، وتصميم الاختبارات، واقتراح المشروعات الطلابية بصورة تفاعلية.

كما يُركز البرنامج على تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي بالمخاطر المحتملة، سعياً لبناء ثقافة رقمية مسؤولة ومستدامة في الوسط الأكاديمي العربي.

أهداف محورية

تسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها تمكين الباحثين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث العلمي بطريقة موضوعية ومؤسسية ودمج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم الجامعي كافة، بدءاً من البكالوريوس وحتى الدراسات العليا.

وتركز المبادرة على تحفيز طرح أفكار مبتكرة في رسائل الماجستير والدكتوراه تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبناء مجتمع معرفي عربي متخصص في الذكاء الاصطناعي التربوي، يواكب أحدث التوجهات العالمية، وتطوير شراكات استراتيجية بين الجامعات والمؤسسات البحثية لدعم التحول الرقمي الأكاديمي. ودعم النشر العلمي المحلي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي التعليمي.

مصادر علمية

وتسعى المبادرة إلى توفير مصادر علمية عربية متخصصة تراعي السياق الثقافي والأكاديمي في العالم العربي.

وأفادت الجامعة بأن المشاركين

في البرنامج يتمكنون من مهارات تقنية وعلمية رفيعة المستوى، تشمل تعلم استخدام 10 تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وكتابة الدراسات المحكمة، واكتساب خبرات في إدارة الفصول الدراسية إلكترونياً من خلال 5 أدوات ذكية. والتعرف على 5 تطبيقات لإدارة مشاريع الطلاب، وتقييم الواجبات والاختبارات بشكل آلي.

آلية التنفيذ

يُنفذ البرنامج على مدار السنة، ثلاث مرات سنويًا، بمشاركة 150 مرشحًا في كل دورة، وتمتد كل دورة على مدار 4 أيام تدريبية مكثفة بواقع 15 ساعة تطبيقية.

ويحصل المستهدفين في ختام البرنامج – بعد تقديم مشروع بحثي أو تعليمي تطبيقي – على شهادة معتمدة من كل من مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف وجامعة دبي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الشريكة.

تحول جذري

تجسد هذه المبادرة تحولًا جذريًا في مسار التعليم والبحث العلمي العربي، عبر استثمار قدرات الذكاء الاصطناعي لبناء جيل من الباحثين قادر على مواكبة التحولات الرقمية، وقيادة الابتكار الأكاديمي في الجامعات ومراكز البحث في العالم العربي، مما يضع المنطقة في موقع متقدم على خريطة المعرفة العالمية.