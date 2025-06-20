في اليوم العالمي للاجئين.. برامج “الغرير” تمكّن 100 ألف لاجئ بالتعليم في الأردن ولبنان

أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن التعليم هو الأداة الأهم لبناء مجتمعات منتجة ومستقرة، مشيراً إلى أن “تمكين الشباب يبدأ بمنحهم فرصة التعليم وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لبناء مستقبلهم بثقة واقتدار”.

بن جعفر: التقرير يعكس الواقع

من جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة ل"الإمارات اليوم": "التقرير يستند إلى أكثر من عام من البحث الميداني والمكتبي، وشارك في بنائه 300 شاب وشابة، و50 جهة فاعلة في الأردن ولبنان".

وأوضحت أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع التسرب من التعليم الثانوي، ومحدودية فرص التعليم المهني، وعدم مواءمة المهارات لسوق العمل.

وأضافت: "نعمل على نشر نتائج التقرير بين صناع القرار لتطوير السياسات التعليمية والخيرية في المنطقة، ومشاركة الدروس المستفادة والنماذج القابلة للتوسع".



برامج مبتكرة

استعرض التقرير 6 نماذج تعليمية محلية نفذتها المؤسسة بالشراكة مع منظمات مثل “ديجيتال أوبورتشيونيتي ترست”، و”سبارك”، و”لومينوس”، شملت مجالات المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، والعمل عن بُعد، واللغة الإنجليزية، والتوجيه المهني، ما ساعد في تحقيق اندماج اقتصادي فعلي.



توصيات ومقاربات جديدة

قدّم التقرير خمس توجهات استراتيجية لتعزيز أثر التعليم في المجتمعات الهشّة، من بينها:

- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

- تبني نماذج تعليمية شاملة تجمع بين المهارات والدعم العملي.

- الاستثمار في البحث والبيانات.

- التركيز على جودة واستدامة البرامج.

- تطوير آليات مرنة لمواجهة الأزمات.

كما دعا إلى إعادة التفكير في النظرة التقليدية للاجئين، والانتقال من اعتبارهم متلقين للدعم إلى فاعلين قادرين على المساهمة في التنمية، إذا ما تم تزويدهم بالأدوات والمهارات المناسبة.