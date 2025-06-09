تنبيه هام للطلبة.. 5 أجهزة ممنوعة داخل قاعات الامتحانات

عمّمت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعليمات واضحة، بشأن الأجهزة الإلكترونية المسموح بها والممنوعة، أثناء فترة الاختبارات المركزية، لنهاية الفصل الدراسي الثالث(نهاية العام) المقرر انطلاقها غداً الثلاثاء 10 يونيو الجاري ، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية خالية من التشويش والمخالفات التقنية.

قائمة الأجهزة الممنوعة:

تُمنع جميع الطالبات والطلبة من إحضار أو استخدام الأجهزة التالية خلال فترة الاختبارات:

الأجهزة اللوحية (مثل الآيباد)

أجهزة الحاسوب من نوع MACBOOK

السماعات بأنواعها

الساعات الذكية

الهواتف المتحركة

وشددت إدارات المدارس على أن هذه الأجهزة تُعد مصادر محتملة للغش أو التشويش أثناء الامتحان، ويمنع دخولها إلى قاعات الاختبار.

التعليمات الخاصة بالأجهزة المسموح بها:

يسمح فقط باستخدام الأجهزة الوزارية الرسمية (التي وفرتها الوزارة للطلبة)، على أن يلتزم الطالب أو الطالبة بما يلي:

تحميل برنامج "أسس" المخصص لأداء الاختبارات.

عدم تحميل أي تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج VPN على الجهاز.

على الجهاز. شحن الجهاز بالكامل قبل الحضور للمدرسة.

إحضار الشاحن الشخصي تحسباً لأي طارئ.

تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الانضباط المدرسي، الحفاظ على مصداقية الاختبارات، وضمان جاهزية الطلبة التقنية لأداء الامتحانات بكفاءة دون انقطاع، وأكدت إدارات المدارس أن التزام الطلبة بهذه التعليمات يعكس مدى وعيهم واحترامهم للمنظومة التعليمية، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي.