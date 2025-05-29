اختبارات إلكترونية تجريبية لطلبة صفوف 5-12 الاثنين

كشفت إدارات المدارس الحكومية عن اجراء امتحان تجريبي لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر يوم الاثنين 2 يونيو المقبل في بعض المواد الدراسية منها "الاجتماعيات والعلوم".

التحقق من الجاهزية

ودعت إدارات المدارس في تعميم لأولياء الأمور والطلبة إلى الاستعداد لأداء الاختبار الإلكتروني التجريبي والالتزام بالحضور بهدف التحقق من جاهزية الأجهزة المستخدمة في أداء الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث، "نهاية العام الاكاديمي الجاري 2024-2025".

حضور إلزامي

وأكدت المدارس أن الحضور إلزامي لجميع الطلبة دون استثناء، مشددة على أهمية إحضار الأجهزة الوزارية التي تم تسليمها للطلبة، أو الأجهزة الخاصة بهم في حال عدم توفر الجهاز الوزاري، وذلك للتأكد من كفاءتها التقنية واستعدادها الكامل للاستخدام في الاختبارات الفعلية.

طالع تقييمي

وأوضحت أن هذه الاختبارات لا تحمل طابعاً تقييمياً، بل تأتي في إطار الاستعدادات اللوجستية والتقنية التي تنفذها المؤسسات التربوية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتفادي أي مشكلات تقنية قد تؤثر على أداء الطلبة.

اختبار 30 دقيقة

ومن المقرر أن تبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وتتولى إدارة المدرسة تحديد الفترة الزمنية لأداء الاختبار، بما يتناسب مع سير اليوم المدرسي، ويجب على الطلاب حفظ رقم الطالب وكلمة المرور الخاصة بهم، وفي حالة عدم تمكّنهم من حفظها يتم تغييرها وفقاً للإرشادات المرفقة من قبل المدارس.

التعرف على التحديات

وتفصيلا: أكدت إدارات مدارس لـ«الإمارات اليوم» أنه تم التشديد على أهمية حضور الطلبة للاختبارات التجريبية، مع ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، بهدف التأكد من سلاسة أداء الاختبارات الإلكترونية، والتعرّف إلى أي تحديات تقنية قد تواجه الطلبة قبل موعد الامتحانات الفعلية، موضحة أنه لا توجد فترة تعويضية للاختبارات التجريبية، إذ تعدّ «تدريبية» ولا تؤثر في درجة الطلاب.

فاعلية الشبكة

وقالت إن هذه الاختبارات تأتي في إطار التأكد من فاعلية الشبكة وأنظمة المدارس، واختبار جاهزية فرق المدرسة، ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني، معتبرة أنها فرصة لحصر التحديات وحلها، أو رفعها للجهات المعنية قبل الامتحانات الرسمية.

الأدوات الرقمية

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئة الطلبة لاستخدام الأدوات الرقمية في التقييمات النهائية، بما يعزز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا التعليمية الحديثة.

الاختبارات النهائية

يُذكر أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ستُعقد من 10 إلى 19 يونيو 2025، وفق جدول زمني معتمد، فيما يُعدّ الاختبار التجريبي فرصة مثالية للطلبة لتقييم مدى استعدادهم، ومعرفة آلية تنفيذ الامتحانات الإلكترونية، قبل خوض التجربة الفعلية.

سلامة الاداء

واختتمت المدارس التعميم بشكر أولياء الأمور والطلبة على تعاونهم المستمر وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية، مؤكداً أن الاختبار التجريبي خطوة ضرورية لضمان عدالة الاختبارات وسلامة الأداء التقني لجميع المشاركين.