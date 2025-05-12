بدء تسجيل «سيناريوهات المواد الاختيارية» لطلبة الـ 11

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لاختيار السيناريو الدراسي والمواد الاختيارية لطلبة الصف الـ11 للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، من خلال بوابة الطالب الإلكترونية «نظام المنهل»، مشيرة إلى أن آخر موعد لاعتماد الطلبات 15 مايو الجاري.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم للدخول إلى البوابة الإلكترونية، واختيار السيناريو التعليمي المناسب لهم، وفقاً لمسارهم الأكاديمي أو التطبيقي، مشددة على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لضمان إدراج الاختيارات ضمن الخطة الدراسية للعام الجديد.

وأوضحت الوزارة - عبر الدليل التفصيلي لآليات التسجيل الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله - أن اختيار السيناريو الدراسي يعد خطوة محورية في بناء مسار الطالب التعليمي، تسهم في توجيهه نحو التخصصات المستقبلية التي تتماشى مع ميوله وسوق العمل.وأوضحت الوزارة، عبر الدليل التفصيلي، خطوات تسجيل الطلبة لاختياراتهم، إذ يتعين على الطالب فتح متصفح الإنترنت والدخول إلى موقع بوابة الطالب عبر الرابط الرسمي. بعد ذلك، يقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، ثم الضغط على زر «تسجيل الدخول». وينتقل الطالب بعد الدخول إلى الحساب، إلى خيار «تسجيل المواد الاختيارية» من القائمة الرئيسة، ثم يقوم بتحديد السنة الدراسية 2025 / 2026، ويضغط على زر «طلب جديد» لبدء عملية الاختيار.

وأضافت: «يجب على الطالب بعد ذلك اختيار أحد السيناريوهات التعليمية المتاحة من قائمة منسدلة، بما يتماشى مع ميوله وقدراته الأكاديمية، ثم ينتقل لاختيار مادة أو أكثر من مجموعة المواد الاختيارية (2)، عبر تحديد المادة المطلوبة من القائمة، والضغط على زر «إضافة»، مع إمكانية حذف أي مادة لاحقاً إذا لزم الأمر». وذكرت الوزارة أنه يمكن للطالب اختيار هذه المواد أيضاً من قائمة مخصصة حال تضمّن السيناريو المختار مواد دعم أكاديمي، وقالت: «يكون أمام الطالب، عقب الانتهاء من تحديد جميع الاختيارات، إما حفظ الطلب كمسودة ليتمكن من العودة لاحقاً للتعديل، أو الإكمال، أو تقديم الطلب بشكل نهائي بعد التأكد من صحة البيانات كافة، وعند التقديم يتم تغيير حالة الطلب إلى (تم التقديم)، كما تُرسل رسائل تأكيد إلكترونية إلى كل من الطالب وولي أمره تفيد بإتمام العملية بنجاح».