باحثون من جامعة خليفة يطوّرون نظام دفع لمُسَيَّرات الإقلاع والهبوط العمودي

طوّر باحثون من مجموعة أنظمة الطيران والفضاء بجامعة خليفة، مشروع «نظام الدفع الكهربائي الهجين لمُسَيَّرات الإقلاع والهبوط العمودي والنقل الجوي المستدام»، الذي يمثل قفزة كبيرة في هندسة الطيران والفضاء الهجين، كما طوّر الفريق البحثي أيضاً بنية تحتية برمجية لإدارة الدفع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وأعلى مستوى ممكن من الأداء، ونال المشروع الميدالية الذهبية في البطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي.

ويستند المشروع البحثي - الذي تم تحت قيادة البروفيسور روبرتو ساباتيني، وبمشاركة الدكتور أليساندرو غاردي، والدكتور نور الدين صفوت، والباحث أحمد المليجي - إلى فكرة مبتكرة، تتمثل في الدمج بين محرك كهربائي للسحب ومحرك احتراق داخلي للدفع، مع توفير الطاقة من مصادر للطاقة المتجددة، التي تشمل الألواح الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية، حيث نجحوا في التصدي للتحديات الحرجة التي تعوق عمليات مُسَيَّرات الإقلاع والهبوط العمودي، كمحدودية المجال والتأثير البيئي.

وقال البروفيسور روبرتو ساباتيني: «يسهم نظام الدفع المتطور هذا في التصدي لجميع التحديات الكبيرة التي تشمل محدودية المجال التشغيلي والتأثير البيئي، كما يمهد الطريق لحلول الجيل التالي في النقل الجوي المستدام، ويسهم في تشكيل مستقبل النقل الجوي المدني والإقليمي»، مشيراً إلى أن المشروع يُعَدُّ جزءاً من برنامج «فالكون» الرائد الذي أطلقته جامعة خليفة بهدف دفع عجلة التطور في تكنولوجيات الطيران المستدام.