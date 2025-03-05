فاطمة المري: زيادة أعداد مدارس برنامج دبي للطلبة المتميزين لأكثر من ضعفين

كشفت المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة غانم المري، عن تحقيق زيادة قياسية في أعداد المدارس المشاركة في برنامج دبي للطلبة المتميزين، إلى أكثر من الضعف في نسخته الثانية للعام الدراسي المقبل 2025- 2026، حيث ارتفع العدد من تسع مدارس في النسخة الأولى، إلى 28 مدرسة خاصة تطبّق مناهج تعليمية متنوعة، وتتوزع في مناطق سكنية مختلفة بالإمارة.

وقالت، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا النمو الملحوظ يشكّل مؤشراً إيجابياً إلى نجاح البرنامج في ترسيخ مكانته، وتعزيز الفرص التعليمية للطلبة الإماراتيين المتميزين، ما يسهم في تمكينهم من الحصول على فرص تعليمية ذات جودة عالية في دبي.

سمات الطلاب الملتحقين

وكشفت المري لـ«الإمارات اليوم» عن سمات الطلاب المتميزين في برنامج دبي للطلبة المتميزين، إذ يتحلى الطالب بخمس خصائص جوهرية، في مقدمتها مواصلة التفوق الأكاديمي سعياً للحصول على تقييم أداء «يفوق التوقعات».

وقالت: «يبرز الطالب بدوره الفاعل عبر المشاركة المؤثرة في الأنشطة الصفية واللاصفية، والانخراط في البرامج والمبادرات المدرسية التي تعزز مهاراته وتصقل مواهبه، ويلتزم الطالب بأخلاقيات السلوك والانضباط، محافظاً على نسبة حضور لا تقل عن 95%، مع الامتثال الكامل لأنظمة المدرسة ولوائحها».

7 معايير لتقييم الأداء

وفي ردها على سؤال حول آلية تقييم أداء الطلبة الملتحقين في البرنامج، أوضحت فاطمة المري أن برنامج دبي للطلبة المتميزين يعتمد على سبعة معايير منهجية دقيقة لتقييم أداء الطلبة المتفوقين الملتحقين به، وأكدت أن المدارس تقدم تقارير مفصّلة عن كل طالب في نهاية العام الدراسي، ليقوم فريق البرنامج بدراسة هذه التقارير وتحليل نتائجها بدقة، ثم وضع التقييمات النهائية وفق أسس علمية صارمة تضمن الموضوعية والشفافية.

وقالت إن المعايير تحاكي الأداء الأكاديمي للطالب في التقييمات الدورية التي تجريها المدرسة، إضافة إلى نتائج الطالب في التقييمات الدولية التي تنظمها المدرسة (إن وجدت)، وأدائه في الأنشطة الصفية واللاصفية بحسب تقرير المدرسة، ومدى التزامه بمبادئ السلوك العام ولوائح وقوانين المدرسة، فضلاً عن نسبة حضوره وغيابه.

3 تصنيفات

وأوضحت أن المعايير تعتمد على تحليل شامل لكل العوامل والمعطيات، بمقارنة أداء الطلبة في العام الدراسي الحالي مع أدائهم في العام السابق، والتركيز على قياس مدى التطور الأكاديمي للطلبة الذين أكملوا أكثر من عام في البرنامج، كما تشمل التقييمات مستوى التحصيل النهائي للطلبة المسجلين في البرنامج، مقابل المستوى المتوقع لأي طالب آخر في المدرسة، وفقاً للمعايير المعتمدة.

وأكدت أن البرنامج يعتمد على ثلاثة تصنيفات لتقييم النتائج النهائية للأداء الأكاديمي للطلبة، وتضم: «يفوق التوقعات»، و«يحقق التوقعات»، و«دون التوقعات»، ويتوقع أن يحقق كل طالب ملتحق بالبرنامج مستوى «يحقق التوقعات» أو «يفوق التوقعات» بحلول نهاية العام الدراسي الأول لضمان استمراره في البرنامج.

شروط وأحكام

وفي ردها على سؤال حول إمكانية انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى بعد انضمامه إلى برنامج دبي للطلبة المتميزين، أكدت أنه يُسمح بذلك، ولكن وفق سبعة اشتراطات أساسية، ويعد أبرزها السماح بالانتقال مرة واحدة فقط طوال فترة التحاق الطالب بالبرنامج، مع ضرورة إكمال عام دراسي على الأقل في مدرسته الحالية قبل التقدّم بطلب الانتقال، لضمان استقرار العملية التعليمية، وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وأوضحت أنه يُسمح بانتقال الطالب ضمن قائمة المدارس المشاركة في البرنامج، شريطة عدم حدوث الانتقال خلال العام الدراسي، وحصول الطالب على تقييم «يحقق التوقعات» كحد أدنى في آخر تقييم له، إضافة إلى توافر مقعد دراسي ضمن المقاعد المخصصة للبرنامج في المدرسة المستهدفة.

وأشارت إلى أن عملية الانتقال تخضع لشروط وأحكام القبول والتسجيل في المدارس الخاصة بدبي، الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب اجتياز الطالب لمتطلبات القبول في المدرسة الجديدة، وشددت على ضرورة تقديم طلب الانتقال خلال العام الدراسي مع توضيح الأسباب في النموذج المخصص، وإرساله عبر البريد الإلكتروني DDSP@khda.gov.ae. وفي حال الموافقة، يتم تنفيذ الانتقال مع بداية العام الدراسي التالي.

صور الدعم المدرسي

وأوضحت، في سياق حديثها عن آليات الدعم المدرسي التي تسهّل تأقلم الطالب وولي الأمر خلال العام الأول من البرنامج، أن المدرسة ملزمة بتوفير الدعم اللازم لضمان اندماج الطالب بسلاسة في بيئته التعليمية الجديدة، ما يُسرّع عملية التكيف، ويعزز استقراره الأكاديمي والاجتماعي، وأضافت أن فريق البرنامج يتولى الإشراف المباشر على هذه العملية، لضمان تحقيق أقصى درجات التأقلم والاستفادة من البيئة التعليمية الجديدة بأفضل شكل ممكن.

وثيقة التزام وتعهد

أما بشأن وثيقة التزام وتعهد ولي أمر الطالب، أكدت فاطمة المري أنها توضح الشروط والالتزامات التي تقع على عاتق كل من ولي أمر، والطالب المقبول في البرنامج، حيث يتعهد الطرفان بالالتزام بها طوال فترة التحاق الطالب بالبرنامج، وفي حال الإخلال من قبل ولي الأمر أو الطالب بأي من هذه الشروط، يحق للبرنامج اتخاذ الإجراءات المحددة في الوثيقة، التي قد تصل إلى الفصل من البرنامج.

متى يُستبعد الطالب

حددت الهيئة خمس حالات رئيسة تستوجب استبعاد الطالب من البرنامج، في مقدمتها الإخلال بأي شرط من شروط «وثيقة التزام وتعهد ولي الأمر»، التي يتم توقيعها سنوياً عند التسجيل في البرنامج، كما يشمل ذلك عدم تحقيق المستوى الأكاديمي المطلوب، وانخفاض نسبة الحضور إلى أقل من 95% دون تقديم عذر رسمي مقبول.

وأضافت أن عدم الامتثال للوائح وقوانين المدرسة الواردة في «عقد ولي الأمر والمدرسة»، إلى جانب مخالفة لائحة السلوك المدرسي، يعدّان من الأسباب التي قد تؤدي إلى فصل الطالب من البرنامج، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

استراتيجية التعليم 33

وقالت فاطمة المري إن البرنامج يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يسهم في تمكين الطلبة الإماراتيين من الحصول على تعليم عالي الجودة، كما يشكّل فرصاً استثنائية للطلبة المتميزين، بما يعزز مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأوضحت أن البرنامج يدعم الطلبة المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، عبر تقديم منحة تغطي 50% من الرسوم الدراسية في المدارس المعتمدة، على أن يتحمل ولي الأمر النسبة المتبقية.

اشتراطات

ويشترط للالتحاق أن يكون الطالب إماراتي الجنسية، حاملاً خلاصة قيد صادرة عن دبي، ومسجلاً في الصفوف من الأول إلى العاشر في مدرسة حكومية أو خاصة بالدولة، شرط ألا يكون مُسجَّلاً مسبقاً في المدرسة نفسها أو المجموعة التعليمية المُدرجة بالبرنامج، كما يتطلب تحقيق معدل 90% فما فوق في المناهج الأميركية أو الوزارية، ودرجة (5) في البكالوريا الدولية، ودرجة (B) في المنهاج البريطاني، إلى جانب اجتياز اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم.

. 5 خصائص جوهرية تشكل سمات الطلاب في البرنامج.

. 3 تصنيفات لتقييم النتائج النهائية للأداء الأكاديمي للطلبة.

. 7 معايير ممنهجة لتقييم أداء الطلاب المتفوقين في البرنامج.

. 5 حالات رئيسة تستوجب استبعاد الطالب من البرنامج.