" التربية": الجمعة آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل لطلبة الحلقة الثاني في المسار المتقدم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن يوم الجمعة المقبل 7 مارس 2025 سيكون الموعد النهائي لتلقي طلبات التسجيل في المسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية، الصفوف من الخامس إلى الثامن للعام الاكاديمي المقبل 2025-2026، مشددةً على أن باب التسجيل لن يُعاد فتحه بعد هذا التاريخ.

- دعوة عاجلة للتسجيل

ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في المسار المتقدم إلى الإسراع في استكمال الإجراءات قبل 7 مارس، حيث لن يكون هناك تمديد لفترة التسجيل بعد هذا الموعد، حيث أن هذا المسار مخصص للطلبة المتفوقين أكاديميا، ونتطلع إلى استقبال الطلبات وفقا للمعايير المحددة.

واكدت الوزارة عبر قنواتها الرقمية الرسمية حرصها على تبسيط عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الموافقة المبدئية على الطلبات تستغرق 3 أيام عمل، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إجرائها.

- شروط التسجيل ومعايير القبول

وحول معايير القبول، أوضح أحد مديري المدارس الحكومية أن التسجيل متاح لطلبة الصف الخامس حتى الثامن من مواطني الدولة وأبناء المواطنات، بشرط تحقيقهم لمتطلبات الترشح الأكاديمي، والتي تشمل:

90%(A) في اللغة الإنجليزية والرياضيات للطلبة المنتقلين من الصف الرابع إلى الخامس.

80%(B) في العلوم للطلبة المنتقلين بين الصفوف المختلفة حتى الصف الثامن.

وأضاف: "الهدف من هذه المعايير هو ضمان أن الطلبة الملتحقين بالمسار المتقدم لديهم القدرة على مجاراة المناهج المتقدمة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، والتي تتطلب مهارات تحليلية وتفكيرًا منطقيًا متقدما."

- المستندات المطلوبة

وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويتضمن الخطوات التالية:

1.تقديم الطلب عبر المنصة الرقمية بعد استيفاء معايير القبول.

2.اختيار المسار المتقدم ضمن خيارات التسجيل في المدارس الحكومية.

3.أداء اختبارات القبول في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

4.انتظار إعلان النتائج وفق الجدول الزمني المعتمد.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة أن الطلبة بحاجة إلى تقديم:

•هوية إماراتية سارية المفعول.

•شهادة ميلاد الطالب لأبناء المواطنات، مع نسخة من هوية الأم الإماراتية.

•إثبات سكن موثق (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، أو شهادة ملكية المنزل).

•الشهادات الدراسية النهائية للسنة السابقة (يُشترط أن تكون رسمية ومعتمدة).

•معادلة الشهادات الدراسية للطلبة القادمين من مدارس خارج الدولة.

- رسالة لأولياء الأمور

وشددت الوزارة على أهمية استكمال الطلبات قبل الموعد المحدد، مشيرة إلى أن المسار المتقدم يوفر فرصة تعليمية متميزة للطلبة المتفوقين، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتطوير نظام تعليمي تنافسي عالميا.