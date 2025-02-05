فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2025-2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026 للمواطنين ومن في حكمهم وذلك ابتداءً من 10فبراير ولغاية 7 مارس 2025، حيث سيتم فتح التسجيل لمرة واحدة فقط خلال الفترة المذكورة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، وذلك بهدف التخطيط بشكل استباقي للعام الدراسي القادم بما يشتمل عليه ذلك من توفير الكتب الدراسية وكذلك المواصلات المدرسية، مشيرةً إلى أن التسجيل بعد انتهاء المدة المشار إليها سيندرج تحت التسجيل المشروط، حيث سيتم دراسة الطلب وفقاً لتوفر المقاعد الدراسية في المدرسة ضمن النطاق الجغرافي للطالب، إلى جانب تعهد ولي الأمر بتوفير خدمات الكتب المدرسية إلى جانب المواصلات من وإلى المدرسة.

وبينت الوزارة أن التسجيل يشمل أربع فئات من الطلبة من مرحلة رياض الأطفال ولغاية الصف الثاني عشر وتضم الفئات، الطلبة المستجدون، والطلبة المنتقلون من مدارس أو معاهد خاصة لمدارس حكومية، وكذلك الطلبة المنتقلون من مدارس حكومية إلى أخرى حكومية، والطلبة المنتقلون من مدارس خارج الدولة.

سن القبول

وحددت الوزارة سن القبول في مختلف المراحل الدراسية حيث يقبل في الروضة الأولى الأطفال من مواليد 01/09/2020 وحتى 31/08/2021 من أتم الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، فيما يقبل في الروضة الثانية الأطفال من مواليد 01/09/2019 وحتى 31/08/2020 من أتم الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد 01/09/2017 وحتى 31/08/2019 من أتم السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه ولم يتجاوز عمره ثمان سنوات.

آلية التسجيل

وبينت الوزارة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم www.moe.gov.ae أو عبر تطبيقها الذكي MOE UAE، مؤكدةً على ضرورة تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية للوصي (ولي الأمر) حسب الحالة الاجتماعية لإتمام إجراءات التسجيل، وستقوم الوزارة بإشعار ولي الأمر بمستجدات الطلب، منوهةً إلى ضرورة اختيار خدمة المواصلات في طلب التسجيل خلال فترة التسجيل المعتمدة لضمان توفيرها مع بداية العام الدراسي.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية العام الدراسي القادم الذي حددت فيه المعايير والاشتراطات لقبول تسجيل الطلبة، في الفئات المذكورة إلى جانب قبول الطلبة في مسارات التعليم التي تتيحها الوزارة العام والمتقدم، وكذلك لقبول الطلبة من أصحاب الهمم حيث خصصت لهم الوزارة عدة معايير لضمان إدماجهم في البيئة التعليمية وفق أفضل الممارسات، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.