سؤال وجواب

يتساءل ولي أمر طفل: هل من حق دور رياض الأطفال تحصيل رسوم إضافية على الطلبة ذوي الهمم؟

قالت دائرة التعليم والمعرفة: «عندما تتطلب حاجة الطفل الاستثنائية تدخلاً ودعماً متخصصاً يتجاوز خدمات الدمج المعيارية للمؤسسة، كما هو موضح في تقرير التقييم السريري للطفل، يمكن طلب رسوم إضافية، على أن تلتزم المؤسسة بتبرير المتطلبات والتكاليف الإضافية بالأدلة التي تتجاوز خدمات الدمج المعيارية، وتفصيل جميع الرسوم الإضافية التي يتم فرضها بشكل فردي، وتحديث سجلات الطفل والرسوم المفصلة في قاعدة بيانات الدائرة».