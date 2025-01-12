برنامج أكاديمي جديد للدكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء

أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي برنامج دكتوراه جديداً في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء، ويستغرق استكماله خمس سنوات أكاديمية، تحت إشراف علماء وباحثين دوليين، ويوفر البرنامج خيارين لمسار الفيزياء الفلكية النظري ومسار أنظمة الفضاء الذي يركز على النواحي الهندسية، ويؤهل بذلك الخريجين لشغل وظائف في المؤسسات الأكاديمية وفي المجالات المتنامية لصناعات الفضاء واستكشافه.

وينطلق البرنامج خريف 2025، معتمداً على خبرات مجموعة واسعة من أساتذة جامعة نيويورك أبوظبي، ليخرّج أعداداً من العلماء والمهندسين الذين سيشاركون بتصميم وتحليل بيانات المهمات الفضائية، ويُعزز البرنامج مكانة جامعة نيويورك أبوظبي كمركز للأبحاث والتعليم الرائد، ويتماشى مع مهمتنا في تنمية المواهب التي ستقود رؤية الإمارات الطموحة لاستكشاف الفضاء والريادة التكنولوجية. وسيسهم البرنامج في إعداد كوادر وطنية متميزة لدعم استراتيجيتنا الوطنية للفضاء، مع إلهام الأجيال المقبلة لتجاوز الحدود، واستكشاف آفاق جديدة.