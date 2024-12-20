«شؤون التعليم» في «الوطني» تواصل مناقشة تعزيز دور «العربية» لغة رسمية للدولة

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغةً رسميةً للدولة، ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، مقررة اللجنة، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، آمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.

كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، الدكتور محمد صافي المستغانمي، ومدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، الدكتور عيسى صالح الحمادي، والأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، الدكتور علي عبدالله بن موسى.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في حلّ هذه التحديات في العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، وتأكيد أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.