«التعليم العالي»: 5 شروط للاعتراف بشهادات «المهن المتخصصة» الصادرة من الخارج

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خمسة شروط رئيسة للاعتراف بالشهادات العلمية المتعلقة بالمهن المتخصصة، مثل دبلوم الدراسات العليا، أو الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه، أو الشهادات الجامعية، الصادرة من جامعات خارج الدولة.

وأوضحت الوزارة، عبر «موقعها الإلكتروني»، أن المهن المتخصصة تتمثل في مجال: الهندسة والتكنولوجيا، وينقسم إلى تخصصات فرعية هي الهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية والإنشائية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة البترول، والهندسة الميكانيكية، وهندسة المعادن والتعدين، والهندسة والتخصصات التابعة لها.

كما تضمنت المهن مجال الطب وعلوم الحياة، وينقسم إلى تخصصات فرعية عدة، هي: الزراعة والغابات، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، والعلوم البيولوجية، وطب الأسنان، والطب، والتمريض، والصيدلة وعلم العقاقير، وعلم النفس، والعلوم البيطرية، والطب والتخصصات التابعة له.

وأفادت الوزارة بأن الشروط تتمثل في ضرورة اتباع المتقدم برنامج الدراسة الخاص به، والالتزام بالشروط التي وضعتها جامعته، والالتزام بمتطلبات الاعتراف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، وأن تكون الجامعة التي قام الطالب بتحويل الساعات الدراسية إليها مرخصة ومعتمدة من جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، وأن تكون ساعات الدراسة للطالب بنظام التعليم الإلكتروني صادرة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات للدراسة بنظم التعليم الإلكتروني، على ألا يتجاوز عدد الساعات الفصلية 18 ساعة أو ما يعادلها في الأنظمة التعليمية المماثلة، وتتضمن برامج الدراسة غير التقليدية برامج التعلم الإلكتروني أو برامج التعليم الهجين أو التعليم المختلط.

وذكرت الوزارة أنه إذا كان المتقدم يرغب في الاعتراف بشهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والهندسة، فيجب أن تكون الشهادة الجامعية التي تسبقها (درجة البكالوريوس) في التخصص ذاته.

وأشارت إلى أهمية توفير ترجمة قانونية لجميع المستندات الرسمية في حال لم تكن صادرة باللغتين العربية أو الإنجليزية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى تقديم خدمات تتماشى مع التطلعات التنموية الطموحة لدولة الإمارات، بالتزامن مع تلبية احتياجات سوق العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

. 7 فئات من الشهادات العلمية القابلة للاعتراف.