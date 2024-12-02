سؤال وجواب

يتساءل ولي أمر طالب: هل يجوز للمدرسة إلزام الطلبة بقراءة قصص من خارج المنهاج قد تتعارض مع ثقافتنا والمستوى العمري للطفل؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في إجابتها عن السؤال، أن المدارس ملزمة بملاءمة مصادر التعليم والتعلم ومناسبتها للفئة العمرية المستهدفة، وملاءمة المواد من حيث العناوين والمحتوى والصور، ومناسبتها لقيم الدولة، والهوية الوطنية، والالتزام باعتماد آليّة محددة، بما في ذلك نظام التوثيق اللازم للتدقيق أو التحقق من مدى ملاءمة المصادر، وذلك وفقاً للإطار التوجيهي للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، حول التعامل مع الاعتبارات الثقافية في الإمارات.