سؤال وجواب

يتساءل ولي أمر طالب: «هل يجوز للمدرسة منع الطلبة من إحضار أنواع من الطعام في حقائبهم الغذائية؟

جددت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي تأكيدها حظر تناول الأطعمة غير الآمنة، كتلك التي تحتوي على مسببات الحساسية (مثل المكسرات) أو توزيعها داخل مباني المدرسة، كما أن المدرسة ملزمة بتوفير خيارات غذائية صحية، وتشجيع ممارسات الوجبات الصحية والمستدامة، وتعزيز التثقيف الغذائي للطلبة، من خلال المنهاج الدراسي الرسمي، واستراتيجيات التفاعل الأخرى (مثل المسابقات وورش العمل)، لتمكينهم من اتخاذ خيارات فعالة وسليمة.