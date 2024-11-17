جامعة الإمارات تحقق المركز الرابع عالمياً في «برمجة الروبوت» باليابان

حقق فريق من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع عالمياً بالنسخة الخامسة لتحدي كيبو لبرمجة الروبوت، الذي نظمته وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة ناسا، باليابان بمشاركة 15 دولة.

وأظهر الفريق مهارات عالية لتحديد والتعرف على الصور (في الوقت الفعلي داخل مقصورة الفضاء الدولية) بالذكاء الاصطناعي، والتحكم بالروبوت «Astrobee» لتحديد الأدوات التي يحتاجها رائد الفضاء في رحلته، وحقق الفريق أعلى معدل نقاط بمرحلة التصفيات، ليتأهل للمشاركة في التحديات النهائية اليابان. وقالت رئيسة الفريق، الطالبة مريم الكتبي، إن المسابقة تُعد واحدة من المسابقات العالمية الخاصة ببرمجة الروبوت، وأقيمت المسابقة على مرحلتين: الأولى بمشاركة مختلف جامعات الدولة وحققت جامعة الإمارات المركز الأول من بين خمسة فرق جامعية. وأوضح أعضاء الفريق أكيو النجار، وسارة المرزوقي، ومحمد المحمد، وحسين الإمام، وعبدالعزيز الكناكري، أن التدريب المستمر سر الفوز.