افتتاح مركز للجرافين في جامعة أبوظبي

أطلقت جامعة أبوظبي مركزاً للجرافين مخصصاً لتعزيز البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا الجرافين وتطوير استعمالها في المواد المستخدمة بشكل يومي، مثل أقلام الرصاص والأجهزة الطبية الحيوية وتقنيات الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك بالتعاون مع شركة إينوفارتيك للاستثمار ومعهد سريلانكا لتقنية النانو.

وقال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد: «يُعد الجرافين من أكثر المواد التي لا تلقى الاهتمام الكافي في البنية التحتية للمجتمع، ويستخدم في العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة والبناء. ونهدف من خلال تطوير البحوث في الجرافين إلى استكشاف مزيد من الاستخدامات لهذه المادة الفريدة لتطوير الصناعات في دولة الإمارات بما يتماشى مع مبادرة (اصنع في الإمارات)».

ومن المقرر أن يصبح مركز الجرافين التابع لجامعة أبوظبي نقطة جذب رئيسة وحيوية للباحثين والخبراء والطلاب، نظراً لما يتميز به من مرافق متطورة وموارد حديثة، حيث سيركز المركز على مشاريع البحث الرائدة والتطبيقات المبتكرة للجرافين وتعزيز التعاون الدولي. ويؤكد هذا التعاون الثلاثي أهمية الشراكات العالمية في دفع عجلة الابتكار.