سؤال وجواب

هل يحق للحضانة عدم توفير آلية لتسجيل الشكاوى والرد عليها؟

على جميع مؤسسات التعليم المبكر إظهار استعدادها لاستقبال شكاوى أولياء الأمور الرسمية وغير الرسمية، سواء كانت شفوية (عبر الهاتف أو وجهاً لوجه)، أو خطيّة (عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيقات التواصل أو الرسائل) أو عبر إحدى منصات تقديم الشكاوى.

وتكون ملزمة بتطبيق واتباع إجراءات الشكاوى الرسمية، التي تتضمن: الإقرار والتحقيق والتواصل والمراجعة، مع ضمان تخصيص نقطة للتواصل، ونموذج لتقديم شكوى، وطريقة التوثيق، والوقت المتوقع للاستجابة.