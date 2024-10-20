900 طالب مواطن يتنافسون في «تحدي المهارات»

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «تحدي المهارات» في 11 موقعاً تغطي جميع إمارات الدولة.

ويأتي الحدث تزامناً مع جهود المركز لإتاحة الفرص التدريبية والتعليمية للشباب، لتطوير مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل، حيث يتنافس 900 طالب وطالبة في 20 مهارة، وتستمر المنافسات حتى 31 أكتوبر الجاري.

وسيتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وتمثيل الدولة في المسابقات العالمية.

وتتضمن شروط الاشتراك في تحدي المهارات أن يكون المشارك مواطناً، وألا يقل عمره عن 16 عاماً، ولا يزيد على 21 عاماً (باستثناء فئة صيانة محركات الطائرات لا يزيد العمر على 24 عاماً).

وذكر المركز أن أبرز مهارات المنافسة تشمل صيانة الطائرات والصبغ، وتقنية السيارات، والخراطة، والنحت بالحاسوب، والتوصيلات الكهربائية.