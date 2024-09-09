بلدية دبي تنظم فعالية "العودة للمدارس: اكتشف وتعلم واستمتع" في "سيتي سنتر مردف"

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الدور التكاملي والتشاركي بين البلدية وأفراد المجتمع من خلال تقديم برامج تثقيفية وتوعوية مبتكرة، تنظم بلدية دبي فعالية "العودة إلى المدارس: اكتشف وتعلم واستمتع" في سيتي سنتر مردف خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً. وتستهدف هذه الفعالية تشجيع الطلاب وأولياء الأمور على تبنّي ممارسات وسلوكيات تُسهم في ضمان الصحة والسلامة العامة وسلامة الغذاء. وتوفّر هذه الفعالية فرصةً مثالية لتجربة أنشطة تفاعلية ممتعة وقيّمة تدعم النمو والتعلم في بيئة سليمة.

وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي المجتمعي حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بعودة الطلاب إلى المدرسة، بما في ذلك الصحة، والسلامة العامة، وسلامة الغذاء والدور المحوري لأولياء الأمور في هذا الخصوص. كما ستسلط الفعالية الضوء على مواضيع متنوعة تُبرز أهمية دورهم كعنصر فاعل في المجتمع وفي بيئتهم المدرسية على حدٍّ سواء، وتتضمن؛ الإرشاد الزراعي، والاستدامة البيئية، وفرز النفايات وإعادة التدوير. وتساهم بلدية دبي من خلال تنظيم هذه الفعالية في خلق تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم، لتكون رحلة مميزة ومفيدة لكلّ من الطلاب وأسرهم. وستتخلّل الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل التوعوية، والتي تضمّ أقساماً مبتكرة تسلط الضوء على جهود بلدية دبي الكبيرة للاستعدادات للعودة إلى المدارس.

وتضمّ الفعالية ست مناطق رئيسية تتميز كل منها طابع خاص، وهي منطقة المستكشف التي تستضيف مختبر بلدية دبي، ومنطقة سفير الصحة والسلامة، ومنطقة أبطال سلامة الغذاء، ومنطقة واحة الاستدامة، ومنطقة المزارع الصغير، ومنطقة أصدقاء البيئة. كما ستتضمن الفعالية ورش عمل زراعية تثقيفية تُبرز أهمية زراعة الخضروات والنباتات الورقية في الحدائق المدرسية والمنزلية، مع التركيز على الفوائد الكبيرة المرتبطة بهذه الممارسات.

وستستضيف الفعالية ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تثقيف الطلاب حول التدابير البيئية، والمحميات الطبيعية، وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير، وتزويدهم بالمعارف اللازمة حول المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك لضمان استيعابهم لأهمية المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة من خلال ممارسات يومية واعية ومستدامة.

كما تسلط الفعالية الضوء على جهود بلدية دبي في استعداداتها الرقابية المكثفة على المدارس ومرافقها ومستلزمات الطلبة لاستقبال العام الدراسي الجديد لضمان جاهزيتها الكاملة ولضمان توافق المواد والمنتجات المستخدمة مع المواصفات المعتمدة ومعايير السلامة المطلوبة لضمان حماية الطلاب. وتُركز البلدية على تعزيز وعي الطلاب بالممارسات الآمنة داخل البيئة المدرسية، من خلال مفهوم شامل لسلامة الغذاء، وأهمية تقليل هدر الأغذية كجزء أساسي من تبني نمط حياة صحي ومستدام.